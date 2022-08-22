姚焯菲自認緊張一族驚走音　硬晒軚都不忘舉V冧粉絲

聲夢歌手姚焯菲（Chantel）、冼靖峰（Archie）、何晉樂及張馳豪昨晚（21日）現身灣仔會議展覽中心，為活動擔任表演嘉賓。Archie首次公開獻唱新歌《一個人的幸運》，他坦然心情緊張，他説：「事前練咗好多次。（滿意自己表現？）滿意，但仲有好大進步空間。」身旁的Chantel亦表示自己同屬緊張一族，她説：「其實每次上台前都會好緊張，成日擔心唔記得歌詞又驚走音。（見你唱緊識畀V觀眾？）因為見到有Fans想同我影相嘛，其實我有請教過唱歌老師，佢叫我一定要克服緊張，我仲努力緊。（上台唱歌定讀書考試緊張啲？）考試緊張啲，因為溫咗書但唔知考題會出咩。」

早前與張馳豪推出合唱歌的她，被問到會否跟Archie也合唱一首？2人即尷尬傻笑並兼互相推搪，Archie說：「都希望同唔同單位合作，唔同配搭會有唔同火花，無論係聲夢或聲夢2嘅男、女學員都想試吓合作，如果一定要我揀，我會揀蓮姐（林君蓮），因為覺得佢把聲好聽好特別。（Chantel企喺隔籬都唔揀？）想！當然都想同佢合作，希望有機會啦，哈哈。」Chantel聞言即調皮望望Archie，表示跟誰合作也冇所謂。