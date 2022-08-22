鞋頭熱捧　極簡灰白配　

在網絡上發表Mood Board而出名的JJJJound，在Justin Saunders的帶領下，以圖像的極簡美學為人熟悉。之前與Reebok及Newbalance聯名合作的系列球鞋帶來極大回響，有些更是非常難買，一鞋難求。今次品牌與ASICS首次合作，延續極簡的設計風格，以黑白灰作為主色調打造出兩款GEL-KAYANO 14球鞋。另外，NIKE人氣鞋款Dunk Low也推出重新設計的灰白鞋款，百搭且高質感的配色相信也會變成大家的愛鞋之一。

人氣聯名

JJJJound攜手運動品牌ASICS以GEL-KAYANO-14的復古跑鞋造型為主打，設計了黑白兩款色調球鞋。鞋款提升了性能設計，但標誌性元素不變。鞋面採用透氣白色網眼質料，並加入反光細節。在鞋側、鞋舌、鞋墊等部位亦綴有品牌Logo，搭配黑或灰色經典虎爪紋標誌，辨識度奇高。至於鞋底就搭載了Trusstic支撐系統，配以米白色調，向復古鞋款致敬的味道甚濃。另為了貫徹品牌的極簡形象，鞋盒包裝也同時換上大面積的白色和灰色Logo字體設計，風格相當統一。

高質感配色

NIKE的人氣鞋款Dunk Low一向多色選擇，其中黑白和灰白都是受歡迎的配色組合。今回推出重新設計的灰白配色鞋款，由鞋底、標誌到內籠都用上灰色，配以不同材質的白色皮革Swoosh，視覺效果簡約卻不單調，無論襯任何風格服飾也很合適。官方消息透露此新作將於今年年底發售，售價約為HK$863，灰白控別錯過。