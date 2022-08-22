爆操女神︱黃榕親授升胸秘技　操出反地心吸力「不倒胸」

網羅城中女神fit爆秘技的繽FUN星網節目《爆操女神》，在網民連聲encore下，黃榕載譽歸來再次現身節目，和繽FUN主播阿Wing，教大家如何操出好身材！天生我「材」上圍達32C的黃榕，多年來「峰」味十足，絲毫不受地心吸力影響成就「不倒胸」，原來只需啞鈴，以及自身體重訓練，不單保持「峰」味，隨時「更上一層樓」，升Cup話咁易！

要升「胸」，必先令胸部肌肉結實及保持胸型，防止下垂「走奶」！黃榕教的第1個美胸運動，是利用一對啞鈴進行Dumbbell chest fly（啞鈴飛鳥），全程要保持挺胸及沉肩，保持手肘微曲，如夾胸般把啞鈴推向胸前，夾胸動作維持1秒，同時要感到胸部肌肉有拉伸感。黃榕笑言：「通常做完呢個動作，即刻會升幾Cup！」阿Wing聞言即加多兩錢肉緊：「咁正？為升Cup加油！」

另一組美胸動作則是掌上壓，看似簡單，其實每個細節都不可忽視，吸氣後上半身慢慢下降，胸部往地面靠近，手肘呈90度垂直。用力推、身體向上帶時，臀部向後推，感到有拉扯感覺即止，手腕和肩膀要垂直，以腹肌及臀部穩定身體。黃榕說掌上壓不單可美胸有「pump pump」即膨脹感外，更可令腹部及臀部肌肉結實，「一舉三得」！她說：「因為係自身體重運動，做幾下就可以令胸部非常膨脹，呢類動作可以升多幾Cup，女仔胸部肌肉容易下垂，掌上壓可以令胸部更加結實，胸型更靚，睇落去大咗。」