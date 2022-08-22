麵食風潮　中意日任揀

趕時間又不想啃乾爭爭的麵包、餅乾，大多都喜歡配有湯汁或醬汁的麵食。除雲吞麵、牛腩河又或車仔麵，還有意粉、拉麵等選擇，近日有多間餐廳推出新款麵食，中、意、日風格都有，當中不乏新奇有趣的配搭，食碗麵都可以好多花臣。

意式風味

來到日本餐廳，有否想過竟然吃到意粉？荃灣日本時尚生活概念飲食熱點IKIGAI CONCEPTS剛推出店中店概念，內裏有新開意大利餐廳La Trattoria，店內主要提供午市及晚市套餐，總廚Kenny特別為新店推出6款經典意粉作主菜，傳統卡邦尼通心意粉加溫泉蛋和芝士粉，掛汁力強。西西里紅蝦意粉的麵條加入秘製香料提煉的蝦汁炒香，配煎香紅蝦肉，鮮味十足。蒜香紫蘇小魷魚意粉，選用3款蒜頭打造，蒜香惹味。另外還有博洛尼亞肉醬闊條麵，素食的有意大利番茄意粉或意大利牛肝菌意粉選擇，每個套餐還有自選前菜如意大利番茄紅洋葱沙律、意大利八爪魚沙律或帕爾馬火腿，更可配日本清酒品嘗，帶出全新品味體驗。

日式車仔麵

地道的港式車仔麵，最多人揀就是牛腩、豬大腸、咖喱魚蛋、雞翼尖和各式丸類作配搭，若然是日式風格又如何？日式創意卷物店Chotto Maki於尖沙咀開設新分店，更以港式車麵作靈感，推出日式車仔麵。客人可揀選烏冬、拉麵、蕎麥麵或綠茶麵，湯底有豬骨、擔擔麵或咖喱口味選擇，配料有墨魚仔、北海道帶子、明太子魚餅、照燒雞扒和照燒牛肉等，另可配金菇、泡菜或天婦羅片等作配，打造自己心日中的車仔麵。吃時可配新出的瓶裝百香果烏龍茶或白桃香烏龍茶，消暑解膩。

限定之選

夏日炎炎，最好就是食冷麵，一風堂因應11周年，推出限定的黑胡麻擔擔冷麵，清雞湯加黑胡麻醬拌勻，配彈牙拉麵、雞肉味噌、慢煮雞肉叉燒和鹽味半熟蛋，再配紅洋葱、車厘茄、芫荽和花生碎等，拌勻吃有豐富口感。另一款新登場的鵝肝沾麵，湯底以雞白湯配粟米蓉，配料有即煎鵝肝、鴨胸叉燒和慢煮豬柳叉燒等，油香十足，不過每間分店每日只供應10碗，售完即止，想吃就要留意喇！

挑戰雞子芫荽

雞隻不同部位都可以作食用，當中的雞子通常用來打邊爐，部分人會敬而遠之，有些人則喜歡用來補身。炒飯專門店金飯館近日推出2款新麵食，其中一款芫荽黃酒雞子米線你又敢唔敢試？豬骨湯底加入黃酒，表面放滿芫荽，再加上10粒雞子，視覺效果夠震撼。另一款即滾沙鍋沙嗲牛肉沾麵，沙嗲汁撞入熬煮豬骨底，放入水雲麵和牛冧肉，微辣香濃，別有一番滋味。

開胃鳳梨

水果當造，很多菜式都會選用合適的水果入饌，油麻地Maki拉麵近日推出新款的鳳梨冷拉麵，雞湯內加入鮮鳳梨果汁，再加苦瓜汁調味，配黃曲麵、低溫慢煮的雞胸、菠蘿果肉和薄荷葉天婦羅，有趣是日本豆腐皮福袋內放入鳳梨沙冰，一咬開即時感到清涼和果香，和薄荷葉天婦羅一起吃，感覺爽快。