薛家燕學生！鍾柔美載譽助陣畢業騷　唔排除任藝術中心導師

薛家燕、鍾柔美、王梓軒、潘靜文、蔡愷穎、區明妙等昨晚（21日）在新光戲院出席《家燕媽媽藝術中心演藝繽紛Show》。無綫《聲夢傳奇》學員鍾柔美、潘靜文、蔡愷穎皆曾是薛家燕的學生，她們會齊齊獻唱歌曲《Stand up》。8歲已經在家燕姐的藝術中心上堂學唱歌、跳舞、演戲的鍾柔美指再參與畢業騷勾起了好多回憶，想起自己的小時候：「家燕媽媽會帶我哋去唔同地方表演，好似馬來西亞、澳門、廣州表演，咁細個去其他地方表演都好開。」問到會否為藝術中心擔任導師﹖她說：「自己工作同學業都好忙，要專注學業先，如果有時間都好想幫手。」

薛家燕創辦藝術中心已經18年，她指這個騷因為疫情時間一改再改，能成功舉行放下心頭大石，她說：「好興奮我哋幾個學生喺上年《聲夢》好有成績，所以請佢哋返嚟一齊表演」她又指《聲夢傳奇2》的參賽者劉詠彤（Angel）亦是她的學生，坦言學生在《聲夢》有好成績後，學生報名也爆棚。正在拍攝賀歲劇《黃金萬両》的她向監製請假數天為表演綵排，她說：「啲家長都有舞台穩唔穩陣，我哋冇升隆降台，好穩陣，最緊要安全第一。」