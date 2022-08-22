Summer Girls︱陳思穎張嘉欣最搶「峰」頭　原來都係人妻

香港開電視節目《Summer Girls 2022》的14位女參賽者，今日（22日）穿上泳衣會見傳媒，其中以32E的陳思穎（Michelle）和34E張嘉欣（Yanni）的身材最突出，問到會否覺得因身材出眾而有優勢？Yanni並不認同：「我個骨架比較大，睇落好大隻，所以我好羨慕啲女仔細胸。」Michelle認為各花入各眼，每個人有不同愛好。

另外，兩人同為人妻，Michelle更有一名7歲的女兒，她說：「囡囡好支持我參賽，仲好希望我贏。（老公支唔支持你？）佢好支持，覺得我好適合喺呢行發展，都唔介意我晒身材。」Yanni就透露結婚一年，丈夫正是甲一籃球員張偉康，問到丈夫是否支持她參與？她說：「我做乜佢都支持。（唔怕你畀人睇蝕？）唔怕，有好嘢要分享，而且人人都有。」

張育玲年紀最大

以32歲的張育玲（Kathy）於參賽者中年紀最大，21歲的馮靖茵（Baby梓）年紀最輕，Kathy是比賽常客，曾參加過ViuTV的《造美人》，以及鍾培生擂台戰的女子組參賽者，她不諱言說：「我真係好想入行做幕前，所以有比賽就參加。（但你年紀最大會輸蝕？）唔會，其他參賽者同我差唔多年紀，唔會好大影響，年齡只係個數字。」而Baby梓稱面對眾多「姐姐」不會有壓力：「反而因為年紀細好多人照顧我，我好開心，如果我年紀大啲，做乜都要好獨立，我會覺得好孤獨無助。」不過Kathy揚言沒有孤獨無助感覺，問到兩人有否代溝？她說：「我冇，睇落我哋差唔多大之嘛！」

伍倩彤鍾曦南最省鏡

而參賽者中當中以伍倩彤（Gillian）及鍾曦南（Namnam）最為省鏡，Gillian曾在清談節目中，自爆跟男友每晚發生3次親密行為，言論大膽，她笑言現時被人稱為「3G」：「啲人對數字比較敏感。（你言論咁出位會唔會對比賽有幫助？）我怕太勁，變到Over咗，所以今日我都用件披肩遮吓。」而Namnam長得童顏，完全看不出已經30歲，她稱可以教人扮靚，令樣子看來年輕些，然而她雖有童顏，但就屬於貧乳一族，身材較輸蝕，她說：「畀人知道細胸都可以喺電視台參賽，所以唔需要自卑。（有冇因為身材自卑過？）我自卑咗30年，係依家先踏出呢一步。（面對其他咁好身材參賽者有冇壓力？）冇壓力，好開心，見到佢哋覺得好正，係人都鍾意睇靚嘢㗎啦！」