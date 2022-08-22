靈感煮意︰【無麵粉、無蛋】雜莓檸檬層蛋糕配檸檬仿忌廉醬（附純素版本）

2022年08月22日 16:00
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    做蛋糕時，麵粉的麩質能包着空氣，使之軟熟；雞蛋能助之軟滑和膨脹，於是，很多人都以為，若沒有兩者，蛋糕必定很硬和實，但隨着食品研究數目日增，烘焙已出現了不少新方法！今集，我寫了一個專為麩質和雞蛋過敏的人士的蛋糕食譜，配合檸檬仿忌廉醬和雜莓，香甜解渴，吃得開心！立即上on.cc收看這一集，做來跟家人分享啦！
    材料（2層6吋）
    乾材料
    木薯粉　50克
    糙米粉　35克
    粟米粉Maize Flour　40克
    黃原膠Xanthan Gum*　1/2茶匙
    白沙糖　75克
    海鹽　1/4茶匙
    發粉　1茶匙
    檸檬皮碎　1個
    *如想用魚膠粉代替︰將與黃原膠相同分量的魚膠粉，跟10克室溫水攪勻，閒置成膠後，用熱水坐溶成魚膠液，然後在乾和濕材料完成攪拌後加入，但加入時，必須邊加邊攪至融合，否則，魚膠液在遇到蛋糕漿的冷溫度時，有可能立即凝固成硬塊。
    濕材料
    檸檬汁　5克
    梳打粉　1茶匙
    淡味橄欖油　15克
    全脂牛奶　155克
    純雲尼拿油　5克
    檸檬仿忌廉醬
    原味全脂希臘乳酪　500克（隔水至剩250克）
    蜜糖　50克
    檸檬皮碎　2湯匙
    靈山小貼士
    純素版轉換︰黃原膠不能改成魚膠粉；全脂牛奶改成杏仁奶，建議自家製作；乳酪可用以杏仁或椰子製作的素乳酪；蜜糖改成楓糖漿。
    周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。
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