靈感煮意︰【無麵粉、無蛋】雜莓檸檬層蛋糕配檸檬仿忌廉醬（附純素版本）

做蛋糕時，麵粉的麩質能包着空氣，使之軟熟；雞蛋能助之軟滑和膨脹，於是，很多人都以為，若沒有兩者，蛋糕必定很硬和實，但隨着食品研究數目日增，烘焙已出現了不少新方法！今集，我寫了一個專為麩質和雞蛋過敏的人士的蛋糕食譜，配合檸檬仿忌廉醬和雜莓，香甜解渴，吃得開心！立即上on.cc收看這一集，做來跟家人分享啦！

材料（2層6吋）

乾材料

木薯粉 50克

糙米粉 35克

粟米粉Maize Flour 40克

黃原膠Xanthan Gum* 1/2茶匙

白沙糖 75克

海鹽 1/4茶匙

發粉 1茶匙

檸檬皮碎 1個

*如想用魚膠粉代替︰將與黃原膠相同分量的魚膠粉，跟10克室溫水攪勻，閒置成膠後，用熱水坐溶成魚膠液，然後在乾和濕材料完成攪拌後加入，但加入時，必須邊加邊攪至融合，否則，魚膠液在遇到蛋糕漿的冷溫度時，有可能立即凝固成硬塊。

濕材料

檸檬汁 5克

梳打粉 1茶匙

淡味橄欖油 15克

全脂牛奶 155克

純雲尼拿油 5克

檸檬仿忌廉醬

原味全脂希臘乳酪 500克（隔水至剩250克）

蜜糖 50克

檸檬皮碎 2湯匙

靈山小貼士

純素版轉換︰黃原膠不能改成魚膠粉；全脂牛奶改成杏仁奶，建議自家製作；乳酪可用以杏仁或椰子製作的素乳酪；蜜糖改成楓糖漿。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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