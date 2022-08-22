林志穎傳完成顏面手術後情況惡化　暫時要插胃喉進食

台灣男星林志穎於上月發生嚴重車禍，面部及肩膀有多處骨折，需進行重建手術，留喺醫院治療至今已經有1個月，早前佢已完成手部及顏面2階段手術，目前恢復中，佢自上周開始就已經可以玩電話，仲被發現Online睇粉絲嘅留言同Update，康復進度理想！不過做顏面手術有利都有弊，日前就傳來壞消息指佢情況惡化，據知，佢做完顏面手術後暫時係冇辦法進食的，講嘢都唔方便，因為顏面手術將佢整個面部骨骼重塑一次，仲用鈦金屬做固定，特別係下頜骨嘅位置固定得最多，所以佢冇辦法張開個口食飯！當然，肯定唔可以唔食嘢，只不過佢暫時只能用鼻飼的方式食流質食物，即係喺鼻腔內插入軟管，將富有營養嘅流食物從中傳送到佢嘅胃入面，咁樣就能幫助佢補充營養，唔會捱餓。

至於佢幾時可以正常進食呢，就要睇佢之後恢復情況，如果因恢復得唔好，喺過程中好有可能發生錯位要重新再整過，因普通人喺整容後都會發生錯位，要重新整形，所以佢自然都會發生咁嘅情況，因此佢之後無論做咩事都需要謹慎，否則仲可能會發生下顎錯位，真係萬事都要小心呀！原本以為林志穎喺進行了面部手術結束後，就可以冇事，估唔到最後都係好辛苦嘅，但係無論如何，能夠繼續生存已係最好嘅結果。