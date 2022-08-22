痞子殿下︱周嘉洛演出有周星馳影子　玩不文下身突現「大笨象」

藝人周嘉洛、陳瀅與朱敏瀚今日（22日）等現身電視城，出席無綫熱播劇《痞子殿下》宣傳，眾演員落力玩有關記憶力遊戲，嘉洛事後慘遭大懲罰，被晾衫夾夾到「一身都係」，最搞笑是玩不文，其下身突現「大笨象」，難得當事人面對記者任影唔嬲。

宣傳期間周嘉洛被劇透稍後將推出與「鹹濕國師」黃建東的床戲，事後周嘉洛笑言：「都係離唔開畀佢摸手摸大髀，意識上交代有咀到，拍得好不安。（有冇試過同性向你示愛？）冇，可能我比較遲鈍，性格比較內斂，哈哈！（同陳瀅拍番床戲作補償？ ）有得同佢開工已經係補償啦。」

對於收視一直維持廿多點「強勢」，兼且輕微勝過由視帝視后等主演的《白色強人II》，嘉洛與陳瀅異口同聲表示：「冇話贏，咁我哋晚上8:30檔，吸到一班小朋友，況且收視嘢好講天時地利人和，加上我哋係喜劇呢！」問到近期經常被拿來與周星馳比較的嘉洛，有否信心憑此提名視帝，陳瀅搶答：「我哋有信心提名最佳組合、最佳劇集同最佳主題曲，不過唔係嘉洛唱嗰隻，而係JW嘅片尾曲。」

嘉洛則謙稱根本不能與周星馳比較：「佢太經典嘞，我不經不覺演出都有佢嘅影子，但唔係特別學佢嘅。（連主題曲都長埋，會唔會進軍樂壇？）專心做好演員先啦，唔好搞咁多嘢嘞。」而陳瀅剛完成新劇《美麗戰場》拍攝工作：「依家要爭取時間補眠，不過導演好犀利，依家已經投入後期同宣傳工作，因為劇集會10月出街。」