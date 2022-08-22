容祖兒為老友出頭　搵黃翠如報仇

藝人王祖藍主持的無綫節目《有個閨密叫王祖藍》昨晚（21日）播出第4集，今集閨密是樂壇天后兼小學同學容祖兒，正宗「由細識到大」！「孖祖」要接受連串「快速考試」展現「非一般」的才能，如上體育堂時，成功完成「燕式平衡」及「拱橋」，不過「倒豎葱」動作卻令他們頭痕，祖藍在祖兒出盡力幫拖下依然失敗，更差點兜腳踢落對方的頭部！另外，製作組在祖藍的小學老師幫忙下，找到他小學時期的「神級」美術動漫作品《街頭霸床》，雖然作品內容令人費解，但勝在有創意！「孖祖」即席鬥畫功時，更揭開祖兒的「超水準」畫功，她筆下的多啦A夢及龍貓，嚴重「毀容」，連祖兒也大呼：「冇眼睇！」

「孖祖」難得碰頭，當然盡訴心中情，祖兒提到恩師羅文時，說直到現在才明白對方的教誨：「羅記教我唔好咁緊張人哋點睇自己，好多嘢要放鬆。我有時會走去羅記屋企訴苦講心事，當時我仲覺得（誤會）佢唔理我。」原來「孖祖」畢業後重逢，也與羅文有關，在羅文演唱會上，當時在演藝學院就讀的祖藍也在場，還以為當時已火紅的祖兒未必認出他：「當時我話：『人哋咁紅，認得都唔認啦！』，講完呢句，一打開度門，你就出嚟，你一見到我：『王祖藍』，所以我話祖兒係好好。」

另外，製作組找來「孖祖」的小學老師及同學以不同形式「亮相」，其中祖兒小學讀二年級時認識的好友黃翠紅，更含淚分享難忘回憶，令「孖祖」也即場爆淚，原來黃翠紅正是藝人黃翠如的姐姐，黃翠紅說：「我係轉校生，祖兒係第一個邀請我做朋友、問我叫咩名嘅人。跟住到大學，佢開始入行、好辛苦。最記得有一晚，佢半夜發開口夢，坐咗起身話：『我要飲珍珠奶茶』，跟住瞓番。作為朋友，佢絕對係兩肋插刀，隨時會伸出緩手，好重情義嘅朋友。」祖兒更自爆曾想向黃翠如「出手」：「翠紅細個畀妹蝦，我就想打佢個妹，佢個妹就係翠如。」