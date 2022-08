供不應求！林家謙紅館騷加場門票火速售罄

唱作人林家謙的紅館演唱會加開27號一場,9成門票今早(22日)公開發售,仍供不應求,開售未到1小時已經售去8成多門票,到中午時分已全線售罄。

昨晚(21日)家謙的第3場,有方皓文(小明)擔任嘉賓,兩人合唱《你是你本身的傳奇》及《All we have is now》,但小明上台後,發生小小意外,耳機故障,她聽不到聲音,但她淡定靠聽現場聲照唱,仲唱得非常好,無人發現她耳機出問題,直到音樂部份,她才開聲叫家謙救她:「家謙你可不可以過來幫我搞搞佢?」家謙及工作人員亦跑上台處理,她耳機才回覆正常。

小明表示家謙用他的音樂,已經成為了香港的傳奇,寫了好多好好歌,帶畀好多人心靈上慰藉:「我好Proud of you!家謙!你嘅音樂真係無處不在。我身邊有個同事,鐘意到你傻咗,日日來你紅館打卡。」家謙說:「佢呀,呃車位,呃飯錢。」小明說:「你趕佢走啦!真係唔好意思。」家謙說:「聽日趕佢走,聽日我哋休息都唔開。」

小明又表示好多人覺得家謙係一個要被保護生物,但她不認同:「我認知嘅佢係一個截然不同嘅人,我舊年第一次開紅館,疫情之下請嘉賓好難,家謙好有義氣,我一打畀佢,佢就好有氣魄咁答我,可以嚟!你話我點可以唔愛你?又靚仔又有才華,我好似向你示愛咁添哈哈,真心嘅!」

除了小明,昨晚還請來黃妍(Cath)當嘉賓,Cath台上多謝家謙比機會她上紅館唱歌,家謙笑言:「既然係你畀咗第一次我,你要好好盡情享受啦。」