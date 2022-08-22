供不應求！林家謙紅館騷加場門票火速售罄

唱作人林家謙的紅館演唱會加開27號一場，9成門票今早（22日）公開發售，仍供不應求，開售未到1小時已經售去8成多門票，到中午時分已全線售罄。

昨晚（21日）家謙的第3場，有方皓文（小明）擔任嘉賓，兩人合唱《你是你本身的傳奇》及《All we have is now》，但小明上台後，發生小小意外，耳機故障，她聽不到聲音，但她淡定靠聽現場聲照唱，仲唱得非常好，無人發現她耳機出問題，直到音樂部份，她才開聲叫家謙救她：「家謙你可不可以過來幫我搞搞佢？」家謙及工作人員亦跑上台處理，她耳機才回覆正常。

小明表示家謙用他的音樂，已經成為了香港的傳奇，寫了好多好好歌，帶畀好多人心靈上慰藉：「我好Proud of you！家謙！你嘅音樂真係無處不在。我身邊有個同事，鐘意到你傻咗，日日來你紅館打卡。」家謙說：「佢呀，呃車位，呃飯錢。」小明說：「你趕佢走啦！真係唔好意思。」家謙說：「聽日趕佢走，聽日我哋休息都唔開。」

小明又表示好多人覺得家謙係一個要被保護生物，但她不認同：「我認知嘅佢係一個截然不同嘅人，我舊年第一次開紅館，疫情之下請嘉賓好難，家謙好有義氣，我一打畀佢，佢就好有氣魄咁答我，可以嚟！你話我點可以唔愛你？又靚仔又有才華，我好似向你示愛咁添哈哈，真心嘅！」

除了小明，昨晚還請來黃妍（Cath）當嘉賓，Cath台上多謝家謙比機會她上紅館唱歌，家謙笑言：「既然係你畀咗第一次我，你要好好盡情享受啦。」