無綫J2變陣送驚喜　連推4個自家製綜藝節目

無綫J2（82台）由今日（22日）起送驚喜！原定在J2播放的所有賽馬節目及《六合彩》，將由9月5日開始改於無綫財經體育‧資訊台（85台）播放，而J2今日推出一系列全新節目，當中4個更是自家製綜藝節目：《香港人的台式生活》、《破解讀心理》、《開餐：台灣3點3》及《邊度都有外星人》。

逢周一至周五晩上10點半播映的《破》，由「讀心專家」松明、黃庭鋒及陳聖瑜主持，在首兩集的「朋友關係」主題中，馮盈盈、吳沚默、何廣沛、郭子豪及方紹聰做嘉賓，輪流接受松明的心理挑戰，由於無論是問答題、動作題及畫畫題，松明都展現出神準度100%的讀心術，令嘉賓們頻頻驚呼尖叫，其中經常擘大個口得個窿的馮盈盈，更嚇到面容扭曲：「睇緊鬼片咁呀！」至於方紹聰更嚇至數度「天然呆」，口窒窒問松明：「你對我做咗啲咩？」

至於逢周一及周二晚上10點播映的《開餐：台灣3點3》，由余思霆、有「台灣李亞男」之稱的姜宇夫及網紅林映暉主持，節目主題是介紹各款「3點3」下午茶美食，包括台灣唯一日式懷石甜點，及「冇菜單」料理等。余思霆說在1個半月內總共走訪了52間甜品店，每日平均要食4間食店的下午茶：「真係食咗超多甜品，當然都有幾間係食鹹嘢嘅，每次知道下一間食鹹嘅就會特別開心。」

由本周五（26日）起、逢周五晚上11點播出的《邊度都有外星人》，鄭子誠與陸永「冧莊」做主持外，還有嘉賓主持「外星文明研究者」Tecki，首集探討主題人物「交流電之父」Tesla，根據2020年美國FBI公開的機密文件，Tesla真身是金星人BB，亦有指他是外星人軍官等，內容驚爆！