洪卓立孖女友劉沛蘅奉旨談情　拍住上吸金

今年3月東網獨家披露歌手洪卓立秘戀宅男女神劉沛蘅（Hillary），並共賦同居後，兩人隨即大方認愛，近日更首次以情侶檔姿態，為譚仔雲南米線合拍「譚仔寬面尺」廣告，既可吸金，又可奉旨談情，一舉兩得！拍攝期間兩人不停打情罵俏，選擇「寬麵」湯底時更心靈相通，異口同聲齊選番茄湯底外，洪卓立笑Hillary本身辣，所以平時很少吃辣：「通常少人嘅時候，她就好辣，多人就唔辣，屋企只得我哋兩個，就好辣囉，雙特辣！」Hillary則說當着得稍為性感時，男友會頓變「5小辣」，尤其如有男士投以目光，男友再加碼變「雙特辣」。

雖然是首次情侶檔合作，洪卓立想起未拍拖時的合作經驗：「今次係第2次合作，幾年前邀請佢紓尊降貴拍MV，當時好開心好榮幸，今次反而有啲尷尬，尤其剛才拍第1個Shot時，都有啲『咦，做咩好呢？』嘅感覺。」Hillary則說毫冇尷尬感：「影嘅廣告相，其實同我哋平日喺屋企自拍差唔多，只係平時屋企冇其他人，今次就有好多人望住，所以佢有少少尷尬，但我OK！私底下我都喜歡佢闊面，因為有肉地，好搣啲嘛！」

為配合「寬面尺」主題，廣告商特意找「闊面」藝人或「KOL」拍攝，除了洪卓立外，還有DJ朱薰及現參加校花選舉的510，而朱薰更帶9歲兒子Liam上陣，她說：「女人永遠覺得自己塊面太闊，永遠都想細啲更吸引。」她更笑言要拿「寬面尺」來替闊面同事量度。