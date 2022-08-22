鹹濕鬼上身　通街搵男人

相傳農曆七月鬼門關打開，會有好多遊魂野鬼四圍走。AV業界資深人士神仙乙就表示，就算唔係七月身邊亦有好多鬼，當中包括鹹濕鬼！日本AV界有個憑依系列，講女主角突然間好似被鹹濕鬼上身一樣，由斯文女變成無男不歡，更加瘋狂喺街上四圍獵男，誓要將對方榨乾！

歡樂便利店

喺OPPAI出品嘅《暴走兼職便利店員》中，楪可憐係一間便利店嘅夜間兼職員工，唔知係咪深夜時分容易撞邪呢，佢突然間覺得背後一涼，之後就成個人唔同晒，居然喺便利店內剝衫，再四圍尋找可以取代情趣玩具嘅食物嚟玩，見到有男客人嚟幫襯，佢唔單止唔尷尬，更加拉住對方就地正法！跟住有其他男客人嚟到，憐妹亦照樣咁做，搞到便利店每個角落都變成佢同男人瘋狂交歡嘅地方！

大叔復仇記

由DAS!推出嘅《大叔的憑依》入面，佐藤乃乃果同男友共赴同居，不過佢哋嘅甜蜜生活卻遭到隔籬居嘅大叔吉川妒忌，而估唔到佢居然識得邪術，仲請來鹹濕鬼附到乃乃果身上，令阿妹日夜都要同男友上床，後來更因為滿足唔到慾望，連吉川都嗒埋添！漸漸乃乃果嘅慾望愈來愈強，於是吉川就決定同其男友聯手出擊，齊齊將強烈嘅陽氣灌輸畀阿妹，驅邪效果成唔成功就唔知，但係過程夠晒過癮！

簡評

寧可信其有，不可信其無，雖然唔知世界上到底有冇鬼，但係大家都係唔好行差踏錯，尊重他人，亦要尊敬鬼神喇！而今日為大家介紹嘅憑依系列，就講解咗突然畀「污糟嘢」上身有幾大件事喇！當中本仙最鍾意佐藤乃乃果主演嘅《大叔的憑依》，原因係乃乃果身材又白滑又纖巧，個樣又姣又嗲，真係好得人鍾意！另外，加入大叔復仇情節，最後更加嚟個三P混戰，夠晒刺激！