洪助昇勁歌熱舞跳到「爆胎」：只要自己唔尷尬，尷尬嘅就係人哋！

英皇樂壇新人洪助昇（Aiden）推出的新作《Mask Off》屬歐美Hip Hop跳唱Style，他自言是跳唱音樂愛好者，知道有機會當跳唱歌手後，表現超級興奮。MV拍攝當日，他也出盡全力去跳，在拍攝第三個take之後就聽到褲襠撕裂的聲音，原來他跳到「爆胎」，但他還繼續照跳直到導演叫cut，造型師先急急拿上針線為他補褲。而他的動作亦引來工作人員大笑，但Aiden坦言不尷尬：「因為只要自己唔尷尬，尷尬嘅就係人哋。」

MV中他看似跳得輕鬆，但其實他為舞蹈不斷排練，他說：「最難係Chrous嘅Footstep，用上美國流行嘅C Walk，望落去好似好簡單，但其實有一定難度。」而且身形太高對跳舞亦是障礙，身高185cm的他說：「因手長腳長，每個動作速度比身形冇咁高嘅朋友仔要跳得更快，所以確實需時間去練習。」

至於歌曲靈感，原來是Aiden受到身邊一位朋友的啟發，他說：「朋友另一半係個恐怖情人，不停對朋友嘅夢想、想做嘅事潑水兼冷嘲熱諷，為咗面對女朋友，我嘅朋友惟有帶住一個虛假嘅面具做人。所以我希望藉住呢首歌鼓勵大家要勇敢地去拎開自己嘅面具，做番最真實嘅自己，向自己嘅目標進發，即使你身邊嘅人，對你講一啲傷害你嘅說話，但最緊要認清楚方向，唔好畀任何人模糊咗自己嘅諗法。」

而歌曲亦跟這幾年的疫情有關，他說：「大家好少見到對方嘅真正表情，甚至乎睇唔到對方個樣。好似同我一齊做嘢嘅同事，識咗幾年，但一路都唔知佢哋個樣係點樣，可能一齊食飯除口罩嗰刻先見到。感覺係我哋生活上未必真係睇到對方最真實嘅一面，希望畀到一個啟示自己，應該要『Mask Off』，向住自己想做嘅事情出發。」