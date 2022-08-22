宣萱得番半條命都撐古天樂　周秀娜最想演科幻片

藝人宣萱、周秀娜、魏浚笙（Jeffrey）、張繼聰及謝安琪等，今晚（22日）現身《明日戰記》慈善首映禮，身體力行力撐古天樂。久違了的宣萱受訪時更表示：「得番半條命都要嚟，今晚一早已經Mark咗期，都真係幾期待。」她透露早前拍攝《尋秦記》電影版時，曾有幸睇過《明》片少少預告片：「覺得好緊張，同埋佢哋嘅CG做得好勁。（點解唔叫古仔預埋妳演出？）當時都唔記得簽咗佢未，如果有下一次，記得預個小角色畀我，唔見樣都可以。」

談到近期工作，宣萱表示：「返咗內地3個月，做咗3個帶貨直播，都覺得幾好玩，OK嘅。（你帶啲咩貨？）全部都係我揀，要用過先推薦畀人，唔想做差自己嘅名聲。我都同有關方面講明，賺唔賺錢唔係最緊要，希望觀眾買得開心。（內地啲帶貨，每次做足6、7小時喎。）第一次我都做到聲沙，不過我當佢同觀眾傾偈咁做，有次仲笑到收唔到聲。」

另外，周秀娜表示自己剛完成兩套劇集的拍攝，不過未有選擇放假，近日反而再接拍新片《爆裂點》，與「大反派」譚俊彥飾演一對。她坦言：「呢部係男人戲，所以我佔戲唔多，不過覺得角色有發揮，所以都想參與。」她今晚特意前來捧古天樂場：「我都好欣賞同尊重古生，自己都鍾意睇科幻片，日後能夠參與一角就更加好。」