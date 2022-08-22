美意混血Lacy Spice　軟功必殺技

喺美國四仔界搵食嘅混血兒脫星有唔少，但當中又索又身材火辣，仲要人氣高氣爆紅嘅，就冇幾多個，而呢位自出道以嚟紅到今日嘅美意混血索女Lacy Spice，卻係當中嘅少數。

一脫成名

喺美國紐約出生嘅Lacy Spice，擁有美國及意大利血統，自細嘅夢想係成為模特兒，為咗增高，佢試過好多種方法，游水、打籃球、跳繩等統統都試過晒，可惜身高卻始終未見增加，但亦因為佢經常做運動，而鍛煉出柔軟身段，卻估唔到呢點成為佢日後拍四仔施展軟功嘅必殺技。

高中畢業後，佢膽粗粗去模特兒公司面試，卻估唔到竟然被成人模特兒公司睇中，為著名男士雜誌拍攝一輯全裸寫真，結果一脫成名，之後佢跟雜誌有一連串嘅合作，令人氣持續攀升。有趣嘅係，當時佢唔覺得自己有幾紅，直至有次出街時被人認出，至知道自己真係有名氣。一直以成人模特兒身份工作嘅佢，及後踩入四仔界，出道作就係為Brazzers推出嘅《Back Of The Classroom》，結果銷量成績相當理想。

拍片益粉絲

Lacy解釋當時之所以投身四仔界嘅原因，就係為咗錢，喺Brazzers嘅重金利誘下，便簽約成為廠方嘅專屬脫星。事實上，證明Brazzers相當有眼光，事關Lacy演出嘅四仔都成為熱銷作品，更成為片廠銷量最高嘅脫星，仲先後喺AVN、XBIZ等四仔頒獎禮上獲得「最佳銷量脫星」、「最佳性愛演出」及「最佳四仔」等殊榮。Lacy坦言跟Brazzers嘅合作，係佢從演四仔事業上最好嘅決定，事關佢哋不但為自己度身訂造四仔題材，為咗拍攝效果更好，花咗唔少心思同時間。

此外，柔軟身體嘅佢，自2015年9月跟成人舞蹈公司The Lee Network簽訂演出合約，而累積大量演出經驗嘅佢，近年喺OnlyFans開設帳號，實行自拍片益粉絲，當中嘅火辣程度比四仔作品更甚，難怪出道多年嘅佢至今人氣不減。

Profile

出生地：美國

身高：157cm

三圍：32DD-25-34

咪以為Lacy Spice出道多年就年紀大，其實佢今年33歲踏入輕熟之齡而已，保養得宜嘅佢，近年更做埋網紅，綜合社交平台擁有逾百萬位粉絲，人氣真係超勁！