側田同Eric Kwok做「狗朋友」　一首難唱的歌即錄即唱

歌手側田一連兩場在灣仔會展舉行的音樂會，前晚尾場圈中好友方力申、Gin Lee、陳葦璇、陳逸璇、天衡@ONE PROMISE、袁偉豪、張寶兒等捧場。

側田當晚準備介紹嘉賓出場時，他説：「人愈大朋友就會愈來愈少，留得低嘅朋友唔會成日見，每次見都會一見如初，嗰種就係真正嘅友誼，我好開心搵到Eric同我造歌！」Eric Kwok出場後即說：「香港有邊個男歌手可以唱到好似佢咁樣？真係冇！」二人在台上分享道，有日Eric寫了一首歌，寫完之後都很後悔，因為很難唱，其後在想只有側田可以唱這首歌。在沒有原因製作這首新歌的情況下，側田於音樂會頭場完騷之後，直接去錄音。其後，在這晚音樂會中突然唱這首剛錄音而且從未曝光的新歌《狗朋友》。

因為Eric的穿針引線，令側田加盟環球唱片，對這一個行業和工作重拾信心。Eric透露側田經歷過很多事情，所以對人類失去了信心，側田表示自己朋友不多，Eric是他一個很信任的人，然後二人唱出首次一起寫的作品《老伙記》，為彼此的友誼而高歌一曲！在音樂會安哥環節，側田一口氣連唱三首歌，完場前他盼望下次不用等三年再次跟大家見面！