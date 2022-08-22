新片內地「被偷票房」　古天樂收到好消息：會上映到10月！

由影帝古天樂（古仔）擔任總監製及主演的香港首部科幻片《明日戰記》今晚（22日）舉行慈善首映禮，一眾主角包括劉青雲，以及電影主題曲主唱ANSONBEAN及COLLAR成員陳泳伽（WINKA）亦親身到場支持，氣氛相當熱鬧。提到內地「被偷票房」一事，古仔淡然表示：「已經處理中，不過我收到好消息，內地上映延長至10月4日。」即意味着中秋及「十一黃金檔」古仔都可以陪伴內地粉絲：「嚟緊我每日都會好努力咁去宣傳。」

內地票房成績只屬一般，古仔卻獲一班香港同業支持，而近日出席謝票活動，亦寫獲大批粉絲「送暖」，難怪今晚他於台上有感而發表示：「必需行出呢一步，我都想電影擴闊界限，拍攝科幻片好艱難，需要好多時間同金錢，但一定要做一次。我希望觀眾帶着興奮心情離開戲院，之後再介紹畀其他人睇。」劉青雲更笑說：「諗都冇諗過可以拍科幻片，覺得自己可以拍啲類型電影嘅機會好細。外星人唔會嚟香港，只會到附近地方。」

拍攝過程好辛苦

事後受訪時談到優先場票房成績不俗，古仔表示開心：「雖然拍攝過程好辛苦，但最後呢個『仔』都見到大家，覺得好欣慰。其實我都冇預計套戲會票房有幾多，盡咗力就得。」青雲繼續表示從來沒有想過能參與科幻片拍攝，形容今次是奇妙旅程，感覺很不真實：「直到拍攝一刻先知道真係好大製作，仲要籌備好耐，先能夠有呢一個實質嘅感覺。之前對科幻片嘅概念以為只係着件綠色緊身衣，頭頂好多天線，好似『（天線）得得B』咁，但原來唔係只對住綠布景演戲，同平時拍戲其實冇乜分別。」