【是日通勝】

農曆七月廿六

壬寅年 戊申月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：拆卸、掃舍、祭祀

忌：置業、安床、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：1、26、36、45

幸運顏色：灰、黑

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：小財不出，大財不入！太過孤寒會破壞財運。

金牛座：迎來幸運的一天，無論做甚麼事都得心應手。

雙子座：遇到不如意時應放慢腳步，給自己冷靜空間。

巨蟹座：健康運平平，要注重營養均衡，不宜偏食。

獅子座：不滿現狀，投資要多作評估，勿輕舉妄動。

處女座：事業遇阻力，謹記安守本分，切忌多管閒事。

天秤座：工作順利，能在職場上佔得先機，毋懼競爭。

天蠍座：毋須羨慕別人，保持好心情，運氣也不會差。

人馬座：財運尚可，事業運稍遜，謀事要三思而後行。

山羊座：感情生活陷膠着狀態，幸福是要靠自己爭取。

水瓶座：缺乏承擔乞人憎，易變成事業發展的絆腳石。

雙魚座：事業運不錯，遇到任何問題都能應付自如。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）雞 桃花旺

（跌）虎 人緣差

鼠：人際關係好，發揮合作精神，穩操勝券。

牛：別因私忘公，完成正經事，玩得更盡興。

虎：是日沖煞，敏感多疑，易被身邊人觸怒。

兔：人緣運強，能獲身邊人幫忙，毋懼困難。

龍：心思縝密，觀察力強，謀事能洞悉先機。

蛇：頭腦靈活，從事創意行業者易取得佳績。

馬：待人親切，慷慨大方，助拓展人脈網絡。

羊：財運非常好，不乏賺錢機會，好好把握。

猴：神采飛揚，易獲身邊人信賴，有利事業。

雞：桃花旺盛，單身者有可能收獲異性表白。

狗：好勝心強，工作表現積極，成績不會差。

豬：魂不守舍，判斷力欠佳，勿作重大決定。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

2022下半年疫情

立秋左右，在黃大仙求問下半年香港疫情，這籤純屬是自發的占問，並不代表任何人的立場，純屬給大家一個參考。

45籤「王質遇仙」，王質每一日也會上山斬柴採藥，有一天他如常上山，但愈走愈遠，去了一處平常未到過的地方，遇見有兩名老人家正在下棋，於是他便停下來觀賞。他發覺二人的棋藝高超，愈看愈入神，看得目定口呆，也不知看了多久的時間，棋局才捉完。

其中一位老人家笑着說，這盤棋捉了七日七夜，才能分得出高下，他聽後非常驚訝，但又半信半疑，再看看自己的斧頭，木柄枯乾了，於是便一口氣跑回家。

回到家後，發現面目全非，好像所有東西也變了，細問之下，原來自己在山上已經過了千多年，王質似有所悟，深信遇到神仙，最後回山上修練。

這籤是中平籤，如果問疫情，是可以放心的，沒有很壞、更惡劣的情況出現，但始終不是吉籤，所以現有的疫情，仍然存在，沒有可能清零。

在這件事情中，王質失去最大的，是與家人及朋友相處的時間，亦意味着，限聚令不會放鬆，大家仍然是不能暢快聚首，亦代表通關難望。

這籤文與神仙有關，大家也不妨多念經、拜神，祈求保佑。