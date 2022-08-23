鬥足36年！湯告魯斯同占士金馬倫爭做票房一哥

由美國男星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的話題作《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）今年橫掃全球票房13億美元（約102億港元），無人匹敵！而惟一能夠挑戰《壯》的票房就只有年底上映的占士金馬倫（James Cameron）最新力作《阿凡達：水之道》（Avatar:The Way of Water）。而原來「靚佬湯」與占士以往曾兩度交手，兩次都是前者拋離對手。不知今次又會否歷史重演？！

他們首次交手是上世紀80年代，當時「靚佬湯」的《壯志凌雲》（Top Gun）打頭陣於5月16日的暑假檔期上映，結果影片大受歡迎，全球累積票房勁收1.76億美元（約14億港元），成為1986年全球最賣座電影！而占士執導的科幻片延續篇《異形續集》（Aliens）就於7月上映，雖然同樣大受歡迎，但全球的整體票房收8,516萬美元（約6.6億港元），只能排全年總票房第8位。

3年後，占士以大片《深淵》（The Abyss）向「靚佬湯」的越戰真人真事電影《生於七月四日》（Born on the Fourth of July）「挑機」！結果占士再輸一鋪！《深》排當年全球票房榜第24位，相反，《生》卻羸盡口碑及票房排全年第17位。「靚佬湯」再勝一仗！

1986年全球十大賣座電影

1.《壯志凌雲》

2.《鱷魚先生》

3.《殺戳戰場》

4.《龍威小子續集》

5.《星空奇遇記4之回到地球》

6.《學生皇帝》

7.《異形續集》

8.《金童子》

9.《殺妻計中計》

10.《今天不是讀書天》