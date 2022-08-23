劉溫馨壓力爆煲患暴食症激增30磅　走出陰霾喪跑脫脂

選港姐入行的劉溫馨一直保持Fit爆身形，但去年卻因種種問題，令壓力爆煲，患上暴食症，失控暴食令體重狂增近30磅！她形容當時吃極也不覺得飽，好多時都要吃到飽上頸才停口！幸於日本居住的母親返港悉心照顧，令她慢慢痊愈。為了失復「失地」踢走巨躉肥腩，變番昔日索女，溫馨積極狂操，近日更被拍到連續幾日喪跑減肥。

入行9年的劉溫馨最近憑無綫重頭劇《白色強人II》飾演電視台高層張庭一角彈出，劇中與兩大視帝對手戲連場，既與郭晉安針鋒相對，又與陳豪發生一夜情，憑奸角上位。選港姐入行的她一直保持苗條身材，去年劇集《愛美麗狂想曲》播出後更被被網民視為性感女神，社交平台上更有不少性感照片，但沒料她去年原來患上暴食症半年，體重一度暴增30磅去到150磅變成「肥美人」。

現時已經康復走出暴食症陰霾的她，身形還未回復最佳狀態，故近期忙於為《白色強人II》宣傳的她，一有時間便做運動減磅。早前拍得她中午時分獨自在黃埔海濱跑步，烈日當空下見她穿上風褸谷汗減磅，見她沿海旁緩步跑，熱得香汗淋漓，運動量相當大。日前再拍到溫馨到紅磡一間健身室做Gym後仍意猶未盡，穿上風褸及貼身運動褲，以加強運動消脂效果，在紅磡碼頭一帶慢跑，靠運動減磅信心相當堅決。

飽到上頸先停口

她患上暴食症事原去年初拍攝《白色強人II》時，用上不健康的極端減肥方法，加上到深圳拍劇後，趁機到北京探望與照顧患上腦退化症的公公，兩個月後回港後一直擔憂湊大她的公公病情，加上期間錯過演出機會，心情雙重打擊。當時心中充滿焦慮的她，一感到不快就失控想狂吃東西，暴食亦是她唯一能宣洩情緒的方法：「當時自己係失控，成日好想食嘢、食極都唔飽，原全控制唔到自己，好想食碳水化合物、甜品，但係以前係唔食甜嘢。堅果、餅干係一罐、成盒咁食。同朋友出去食飯，個個都飽到停晒手，我仲喺度食緊，直至清晒成張枱，但係返到屋仲繼續食，真係飽到上頸，食唔落先停口。」

媽媽日本返港陪伴

患上暴食症的她雖然一直有運動，但卻入不敷支，看見自己愈來愈圓潤，舊衫穿不上，惟有穿鬆身衞衣掩人耳目。當時心知自己爆磅的她去到不敢磅重的地步，最懷情況因為自己太肥收埋自己，有多時不願見朋友，連返公司也感害怕。一直不願向朋友透露半句的她，幸運地與在日本的媽媽傾電話，爆喊細訴自己的困境成為轉捩點。劉媽媽隨即放低日本工作，飛返港陪伴女兒求醫和照顧起居飲食，在中醫治及接受營養師監察飲食雙管齊下，經過3個月時間才逐漸擺脫暴食症，體重亦慢慢重回正軌，希望逐漸降到理想體重120磅，她說：「最初媽咪返嚟照顧我都嚇親，見我食晒3碟餸都話未飽，全憑屋企人嘅愛，媽咪嘅照顧先可以慢慢康復。」