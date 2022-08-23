東方日報C1：陳詩欣抵泰被追蹤心寒　李蔓瑩馬國開工靠「黐」保平安

近日柬埔寨、泰國等地的「賣豬仔」騙案愈揭愈多，震驚全城！剛由泰國度假返港的《3日2夜》女神陳詩欣，自揭在曼谷收到「打工」訊息，感到膽戰心驚；在馬、泰開工的網紅李蔓瑩亦心驚驚，堅持絕不單獨行事，全程採取「黐實」政策。

女神陳詩欣早前孖老公到泰國曼谷旅遊，在當地逗留8日，回港隔離期間，她與Fans分享旅遊經歷，大爆曾被邀約「打工」，更公開對方的訊息：「看到您在泰國曼谷，有沒有興趣在泰國曼谷打工……或是有客人想去消費也可以介紹給我的，謝謝！」明顯是關注其社交網後向她埋手！昨日她受訪時說：「我嗰日喺夜市Po咗食嘢相，有個陌生台灣女仔私訊我，我睇到佢嘅社交帳號，所以知佢係台灣人，我仲畀朋友睇，講笑話去曼谷仲有得打工。」

唔敢再實時打卡

當時還未爆出網騙及逼做黑市勞工等新聞，故她未有為意，還以此開玩笑，直至行程最後2日，「賣豬仔」新聞愈爆愈多，家人及朋友不停傳短訊叮囑她小心，她才想起收過邀約「打工」訊息，自此不敢再實時打卡曝露行蹤：「因為太多新聞，又話去泰國旅行畀人捉走，我唔肯定嗰個台灣女仔係咪報道所指都係被呃嗰個，我都擔心佢，但做唔到任何嘢幫佢，最後連佢個社交帳號都搵唔到，又諗番起我會唔會成為咗目標，嗰下真係有啲心寒。」

詩欣表示此行最初都覺得安全，反而搭飛機返港時開始驚，因為見到很多失蹤及求助個案的報道：「覺得我好好彩，冇發生任何事。」抵港後，不少朋友問她意見，當中有人一家大細買了機票：「我答唔到佢哋，個案愈嚟愈多，又搵唔番又失聯，叫佢哋自己衡量。」

朋友問私隱證身份

另一邊廂，上星期出發到馬來西亞拍攝旅遊節目的網紅李蔓瑩，每日向家人報平安，她透露已完成檳城拍攝，現身在怡保：「唔覺得有咩特別可疑，可能我哋成Team人好少行街。我哋由檳城開始就包車拍攝，每日都係點對點，拍完就返酒店，都幾安全。」她出發當日已爆出「賣豬仔」新聞，所以家人與朋友都提醒她小心：「屋企人特別開個聯絡群組，每日我都影相報平安，朋友一得閒就短訊問我啲特別問題，譬如我隻貓叫咩名，去證明我係李蔓瑩，而唔係被人盜用咗電話。」

Fans更好有心，叫李蔓瑩傳暗號證明安全，為派定心丸，她密密出Po報平安：「我會小心，全程黐實團隊，有時攰得滯連晚飯都唔食，佢哋會先車我返酒店，我返到房鎖門就唔會再出去。後日出發去泰國拍攝，嗰度多夜市同市集，到時會更小心，我一定黐住佢哋行，堅持唔會單獨行動！」

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