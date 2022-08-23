披荊斬棘︱搖滾教父鄭鈞出戰　王菲贈20字驚喜應援

剛播出的內地節目《披荊斬棘》引起極大回響，首集開播只是4天，累計播放量已逾4.9億，而現場觀眾投票的「個人喜愛度排名」中，「台灣幫」的任賢齊及潘瑋柏分別是第1及第2名，第3名是內地殿堂級搖滾樂歌手、有「搖滾教父」之稱的鄭鈞。鄭鈞在製作單位花盡唇舌游說及誠邀下，始首肯參加《披》，然而首集播出時已見其分量之重，打頭陣介紹的哥哥就是他。鄭鈞參加《披》不單掀起網民瘋狂熱議，就連天后王菲都破格，激罕發聲應援！

和阿信、郝雲及馬頔合組「表面工夫隊」出戰的鄭鈞，出場前才得知好友王菲應援，王菲透過錄音並以「老王」來自稱：「喂！老鄭嗎？老王啊！《披荊斬棘》去了？悠着點，好好玩兒！」王菲這「20字」打call宣言，令鄭鈞非常意外：「我從來沒要求過，我也真的不知道。」王菲發聲，不單令現場所有觀眾及哥哥們O嘴，也令網民激烈討論，相關熱搜的閱讀及討論次數破1億！

王菲深居簡出，公開演出少之又少，就算在個唱也頂多說「謝謝」，只是4年前才參加以純音樂為主題的節目《幻樂之城》，今次她主動向鄭鈞送上驚喜，可見交情之深，更見鄭鈞在樂壇中的崇高地位！王菲一直欣賞及敬重鄭鈞，早年她邀請對方現身《幻》並即場公開「表白」，她以「來親普」來形容雙方關係，意思是「來往親密的普通朋友」，並以「有顏值、有才華、有境界、有幽默、完美的男人」來高度評價，2005年鄭鈞在上海開騷，當時王菲也跟前夫李亞鵬捧場。

現年54歲的鄭鈞於90年代中，憑歌曲《回到拉薩》、《私奔》及《赤裸裸》等成華語樂壇之冠，當時更被封為「搖滾界木村拓哉」的他，由1994年開始，10年間推出6張專輯，在內地及海外獲得的獎項逾20個，《回》曲曾創下內地流下榜連續7星期冠軍及22星期不下榜的記錄。1997年美國雜誌《Billboard》3次以鄭鈞作專題報道，令他成為首位上該雜誌的首位內地歌手；1999年他是首位在內地的體育館開個唱的歌手，在上海體育場舉行的個唱吸引逾3.5萬名觀眾入場，超過同期在當地舉行個唱的張學友，被封為「天王殺手」！2002年他獲美國年度MTV VMA大獎，是首個內地歌手登上此頒獎台，8年前宣布不再領獎的他已退下火線，專心享受家庭樂，只在早年曾和章子怡及陳奕迅為《中國最強音》擔任導師。