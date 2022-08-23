毫無違和感！艾粒開騷慶祝成立20周年抽「賦豪」水

近年做Fans真係好忙、好辛苦，因為周不時要趕住撲飛睇騷，繼林家謙處男紅館演唱會，之後嘅周國賢紅館個唱，又係話門票供不應求，撲飛要請早，否則真係幫你唔到。而近日被Fans譽為「賦豪CP」嘅MC（張天賦）同洪嘉豪，喺9月又話合體喺有九展開3場騷玩吓。家陣MC貴為新人王，搶唔到佢場飛實屬正常，空手而回嘅啲Fans喺網上呻爆亦係人之常情，有Fans就喺網上呻爆黃牛太貴：「$880賣到$3000至$4000一張，sosad、sosad、sosad」，更有Fans爆粗回覆係：「$5000蚊一張呀，黐X線。」

嚟梗10月亦係開騷嘅男子組合艾粒，唔知係咪深深感受啲「賦豪粉」買唔到飛之苦，所以將自己嘅樣Key咗落MC同嘉豪張演唱會海報上，一於氹吓大家開心，而呢張「艾粒20周年活動海報」，由艾粒成員Donald Tong介紹話：「洪減豪與DT張地庫落力演出」，由於二次創作得相當出色，連吳若希都留言讚：「阿占點解可以毫無違和感!」

同時亦有人覺得佢哋兩條友抽梗人水，不過Donald受訪就解釋話係冇心玩嘢嘅：「因為揸車過海見到佢哋張演唱會海報，第一，好羨慕佢哋可以開show啦；第二，係嘩，咁鬼靚仔，黐線，大頭相就經已好吸引，畀我哋幻想一吓自己真係咁靚仔，如果睇到我哋呢個惡搞唔舒服，我誠意道歉。（係咪想暗示人，如果買唔到賦豪就買艾粒？）絕對冇話買唔到洪嘉豪佢哋個show就買艾粒，因為我哋係博物館，佢哋係青春痘。」至於個post為何Tag埋碧咸，佢嘅解釋係：「我哋有一個行為藝術家就係希望Tag世界級明星，有一日佢會回覆我哋問：『做咩tag我』。咁囉。」