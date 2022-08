HBO神劇《權力遊戲》(The Game of Thrones)於2011年首播時大受歡迎掀起全球煲劇熱潮,11年後HBO再推出《權》前傳《龍之家族》(The House of the Dragon),同樣大受歡迎!

《龍》於美國時間前晚(21日)上線,即造成串流平台HBO Max網絡嚴重擠塞。事後HBO方面宣布共有998.6萬觀眾觀看首集,創下HBO開台以來的最高新劇首播最多人觀看的紀錄!《權》首播時有222萬人觀看首集。《龍》劇發生在「龍母」Daenerys Targaryen統治時期的172年前。

除了《權》前傳之外,另一串流平台Prime Video亦趁機公布重頭劇《魔戒》劇集版《The Lord of the Rings: The Rings of Power》首兩集將於8月31日在全球舉行的Fans活動上放映。