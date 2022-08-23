迷人秋香　襯絕浪漫季節！

雖然日間天氣仍是炎熱，但立秋過後秋意日漸來襲。即使厚重一點的秋裝未能穿上身，卻可換上另一種新裝－香水。被喻為「無形衣服」的香水，不但種類繁多，連氣味都有四季潮流。相對於夏天流行的清爽香水，秋日香氣更多變化，既有沉穩內斂氣息的木質花香、甜美可人的花果香；更有別樹一格的麵包及皮革香調，每一種氣味充滿浪漫的秋日情懷，能為讓轉季造型更添魅力！

呈現經典記憶與氣味

Serge Lutens香水系列以其故事靈感結合香水而為人熟知，品味香水彷彿在感知一段故事，氣味與記憶交織更顯特別。今季推出的經典黑色禮服系列「黑胡椒」以及8款Flacons de table吊鐘瓶系列登陸本地，讓大家穿上新氣味迎接秋意。黑色禮服系列「黑胡椒」的基調如名字一樣，氣味的辛辣感銳利細緻，融合雪松木及肉豆蔻的木質香調，令人愉悅舒適。

吊鐘瓶系列推出之初，僅於第一間巴黎旗艦店「Salon du Palais-Royal」發售，全球香水愛好者都慕名到訪。今次引進本地的8款吊鐘瓶系列，包括了以童年記憶中的麵包為靈感的「感官遊戲」；以名作《追憶似水年華》的3位女士為靈感的「玫瑰陛下」；以意大利托斯卡納地區將鳶尾花放置在衣櫥裏的傳統為靈感的「鳶尾銀霧」等，每一瓶的故事都值得細細品味，感興趣就不妨去試試看。

散發光芒的香氛

NARCISO香氛系列再添加明亮誘人的新成員，推出全新NARCISO Cristal 淡香精。瓶身與香味以女性的內在光芒和水晶的切面亮光為靈感，展現出源自天然的美感。調香師Natalie Gracia-Cetto將淡香精設計蘊含超過85%天然成分，使用香材時特別考慮不會對環境有影響的成分。Cristal跟熱門的For Her一樣，香味中調同樣帶有令人舒適的麝香。接着在優雅的木質香、感性的雪松木和開司米木的帶動下得到昇華，並為這款香氛留下溫暖而具感染力的氣息。

各地花園的花草水語

秋天是屬於果實的季節，Guerlain帶來初秋的花園氣味盛宴。品牌今年重新打造Aqua Allegoria花草水語系列，加入Mandarine Basilic Forte「陽光甜橘」與Rosa Rossa Forte「晨露玫瑰」，成為標誌性香氛新成員。系列以迷人柑橘調為核心，結合世界各地花園的不同花草香味。「陽光甜橘」以落日顏色的柑橘搭配少許果香撲鼻的黑加侖子，展現出多汁果肉的記憶香氣。香中調以加利亞玫瑰精油和蜜味橙花香精為主角，尾韻則是帶一點檀香。「晨露玫瑰」與名字一樣，以保加利亞玫瑰、格拉斯玫瑰以及大馬士革玫瑰為基調，邂逅了黑加侖子和荔枝果香，變成香甜的玫瑰味，氣味變得甜美性感。