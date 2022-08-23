【專家拆解】隱形牙箍原來要咁揀！

近年愈來愈多人選擇隱形牙箍或透明牙箍箍牙，究竟隱形牙箍的原理是甚麼？與傳統金屬牙箍大有甚麼分別呢？今集《醫D病痛》就請來註冊牙醫黃達志，為大家拆解隱形牙箍的迷思！

註冊牙醫黃達志指出，箍牙的原因可以大致分為3個，第一是美觀度，例如改善哨牙、牙縫大或倒嗑牙問題；第二是功能性的問題，舉例牙齒咬合不正令到進食時出現問題、牙骹有問題甚至說話不清；第三是清潔問題，有人會因為牙齒不整齊而未能有效清潔牙齒。

至於傳統金屬牙箍和隱形牙箍的分別，黃醫生解釋，傳統金屬牙箍會將鋼釘釘在牙齒上，再透過每月調校鐵線、橡筋圈令到箍牙療程完成。但鋼釘容易刮傷嘴唇，金屬牙箍亦不能隨時拆下增加清潔難度。而隱形牙箍因為不需使用鋼釘等物料，會減少嘴唇受傷的機會，亦較美觀，而且可以輕鬆脫下來清潔。很多人誤以為隱形牙箍硬度較低，只適合用於簡單的箍牙情況，黃醫生表示其實兩款牙箍的硬度、力度相約，一般來說用法分別不大。但如果出現複雜個案時，兩者都需要骨釘等其他輔助工具。

一般隱形牙箍的療程需時6個月至3年不等，但亦可以透過箍牙加速器加快療程，研究報告亦指出使用箍牙加速器後會令到療程時間快高達50%，黃醫生指加速器的原理，最主要透過高頻震動至牙齒、牙床骨以及牙齒周圍組織，刺激骨的新陳代謝，令牙齒更容易移動，所以病人佩戴牙箍時亦會較舒服。

黃醫生亦提醒大家，進行隱形牙箍療程必須要有牙醫參與，因為市面上有出現DIY牙箍，全部都由病人自己處理。但進行隱形牙箍療程時，會出現牙齒酸軟等不適感，正正與蛀牙、牙周病、口腔病變的感覺類近，如果沒有及時發覺及治療，有機會出現牙肉萎縮、牙骨萎縮甚至牙齒不能留下來，風險極高。另外，除了進食時或者刷牙，其餘時間都需要佩戴牙箍，否則牙齒可能會回復原位。黃醫生亦不建進食、飲用太熱的食物、飲杯，因為有機會令隱形牙箍容易變形。最後要注意的是佩戴固定器，因為固定器其實都屬於箍牙療程的一部分，不佩戴固定器牙齒會走位或者打回原形。