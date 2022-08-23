《季前賽》落實抽起　ViuTV新劇海選列明「不承擔疏忽」惹公憤

人氣男團MIRROR紅館演唱會上月（7月）底發生墮屏事故，12子即時停工，連帶早拍下的節目及劇集都受到影響，即時被抽起，繼早前Edan有份主持的遊戲節目《膠戰SSP》延播後，一直備受關注、由姜濤及陳卓賢等主演的新劇《季前賽》亦正式落實被抽起，原定劇集於8月29日播出，但從ViuTV最新的節目表可見，該時段則改為晚上8時半播出韓劇《神奇女替身》及9時半播出《尾二一屆口罩小姐選舉》。

另外，ViuTV日前於社交網發文，為運動新劇《冰上火花》（暫名）招募演員，邀請冰上曲棍球運動員參演，成為劇中替身、配角甚至主角，卻引起網民爭議，其中最關注的是拍攝安全問題，直指MIRROR紅館騷意外一事，公司MakerVille及大國文化明顯把關不力，擔心再拍攝有危險性運動題材的劇集或會發生意外，擔心能否做足安全措施，甚至有網民發現該劇的演員海選條款中，已清楚列明「製作單位及廣播公司不會對參加者參加海選、試鏡、該電視劇拍攝、宣傳及/或其他相關活動或該電視劇播放期間，或因亮相該電視劇及與有關該電視劇導致的任何直接或間接所造成的傷害、損失、損害、個人財物損失、費用、意外、延誤或不便承擔任何責任，即使是因製作單位及/或廣播公司的疏忽或不當行為造成的」，質疑若發生意外，演員欠缺保障。

與此同時，有網民重提早前爭議四起的劇集《I SWIM》，擔心《冰》會步其後塵，希望不要淪為以運動包裝的愛情劇，亦有網友已率先建議主角人選，指當年日本男神木村拓哉主演同類題材的日劇《冰之驕子》（Pride）成為經典，提議可找有「港版木村」之稱的洪嘉豪擔任男主角，並繼續找來MIRROR幾位大隻成員參演。