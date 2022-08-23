想品嘗地道泰式滋味，除了九龍城，還有很多地區選擇。辛香咖喱、香脆蝦餅魚餅、木瓜沙律又或生蝦，每道菜都令人回味，除了傳統味道，近日還有新派風味選擇，配番瓶泰國啤酒，實在「泰」美味。

新派風味

傳統泰菜大家吃得多，偶然都想攪攪新意思。早前於中環開業的Plaa，主打現代泰式海岸料理，以創意手法將海鮮重新演繹，嘗味菜單餐前小食有源自泰國皇室的鰹魚撻和加入熟成24個月康堤芝士的椰子米糕。頭盤有清新的南薑椰汁生蠔和泰北風格的帶子配涼拌菜。主菜有以船麵作靈感設計的炭燒鮑魚伴船麵醬、脆口的香煎馬友、慢煮24小時的紅咖喱和牛面頰，甜品有菠蘿雪糕配馬蜂橙刨冰及刺黃果雪葩，讓各位味蕾即時回復清新。

唐人街風味

世界上每個地方可發現中國人，大部分國家都有唐人街，他們在當地自然發展出一套飲食文化。金鐘Apinara Thai Cuisine and Bar推出全新的8道菜曼谷唐人街盛宴，當中包括有泰式牡丹蝦刺身、香脆紅咖喱魷魚球、泰式滷水原隻豬手煲和泰式蟹肉奄列。重頭戲是在唐人街必吃的佛跳牆，內有北海道海參、活鮑魚、花膠、瑤柱等食材，再加香茅、南薑和白胡椒等煲湯底，惹味富層次，之後再來鮑汁拌麵和椰皇燕窩焦糖燉蛋，讓客人從味道感受唐人街風味。