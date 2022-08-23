呂慧儀句句呵住　張景淳否認遲到成性：做得再清晰啲

無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》中午（23日）於將軍澳電視城舉行活動，一眾劇中藝人包括劉丹、單立文、騰麗名、呂慧儀、湯盈盈及張景淳等齊齊出席，趁暑假即將完結，與大家分享開學前如何收拾心情迎接新學年，更於道具營火前大玩遊戲，氣氛熱鬧，又以「蔥」祝寓全港學生們讀書聰明伶俐、學業進步。

劇中飾演「龔燁」一角的張景淳，曾因遲到問題被無綫高層「照肺」兼飛出劇組，相隔近百集後，5月終於解凍成功順利「回家」，但直至今日才再次現身《愛》活動。問到心情，他表示無論心情及氣氛仍與以往一樣，問到為何相隔3個月才再出席宣傳活動？他説：「咁啱有其他廠開工，依家最緊要係繼續拍緊，編劇好有心，Keep住延續個故事落去。」他強調早前有關遲到報導全屬誤會，亦確實有影響心情：「當然唔希望有負面新聞，嚟緊會再做得再清晰啲，避免再令大家誤會。（Fans寫信幫你抱不平話冇份宣傳？）我睇到都嚇一嚇，其實唔使咁激動，見我唔喺度可能真係咁啱拍緊嘢啫。」呂慧儀亦替拍檔幫口解圍，卻無意中爆出對方正在學車，她説：「唔覺有3個月咁耐，一直都一齊開緊工，佢有其他嘢忙，又學緊嘢。」追問下原來張景淳正學習駕駛電單車，他説：「其實學咗好耐，之前疫情令考試延期，10月會考路試。（有冇信心？）都緊張，不過阿Sir話我有天份。（為自己定為工作？）為自己多啲嘢預備啫，見佢（呂慧儀）都識揸電單車，我都去學吓先。」呂慧儀就大讚拍檔能善用時間去增值自己，鼓勵對方要畀心機。