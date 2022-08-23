相機先食！必去芭堤雅3大打卡熱點

香港推出「3+4」隔離政策，當堂激起大家外遊的意欲。泰國作為香港人喜愛的旅遊熱點，當然令人蠢蠢欲動想暢遊一番！這次找來泰國通胡慧冲（Roger）推介東部地區春武里府的芭堤雅（Pattaya）大受旅客歡迎的打卡熱點！其中位於Bang Lamung區Pratumnak Hill崖邊的3 Mermaids Cafe & Restaurant，布置更落足心機，不但出動巨型美人魚像，更有無敵海景相伴，絕對係打卡打到手軟！

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美人魚餐廳 必坐雀巢位

在社交媒體成為話題的3 Mermaids Cafe & Restaurant，入到店內已看到不少食客忙着打卡，無論是布置、壁畫及對出的海景，都令人忍不住舉機拍攝。最具睇頭莫過於泳池旁、高約5米的巨型美人魚頭像，並於兩旁伸出了她的一雙巨掌，大家可站在掌上拍合照！餐廳劃分為多個區域，分別有面向海景的梳化區、雀巢形座位、帶點私竇Feel的圓形卡座，亦有室內用餐區，但顧客幾乎清一色坐在外邊，邊吹海風邊用餐賞景，尤其是離地的雀巢形座位，可居高臨下望盡海景，而且下午5點後會有Live Band演奏，加上日落黃昏美景，實在係妙不可言。餐廳更不時舉行煙花大會，場面熱鬧，想參加就要留意其Facebook公布日期。

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成功轉型 海上Cafe

於芭堤雅海灘對出海域，有一艘漂浮在海上的咖啡店Tappia Floating Cafe Pattaya，據Roger講它原是讓旅客玩海上降落傘而設的浮筏，因疫症關係玩家激減，於是轉型為海上Cafe，更成為近期爆紅的打卡景點。兩層高的浮筏下層放置了舒適的懶人椅，還有大型織網，可以享受恍如海上飄浮的體驗。要登上的話，每半小時有一班接駁艇由Bali Hai Pier往返，由於位處海中央，船上可以欣賞到360度無邊際海景，白天到夜晚各有不同風情，更不可錯過日落時的浪漫景色。不同角落還有鞦韆、躺椅、吊床等，想攤抖或拍攝美美照片都得。現場還可以釣魷魚，之後可即場交到餐廳加工處理，新鮮爽滑的魷魚只需簡單蘸上泰式醬汁已非常美味。既有Cafe情調又有垂釣的樂趣，絕對係消閒好去處。收費每位THB400起（約HK$89）。

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如夢似幻 糖果王國

想當年看過電影《朱古力獎門人》後，經常幻想進入滿是甜點的世界，現在終於夢想成真了！芭堤雅的Bang Lamung區有一間以甜點為主題的樂園Great&Grand Sweet Destination，園內有各式各樣的巨型甜點布置，放眼盡是粉嫩的色彩，令人少女心爆發。原來這個樂園是芭堤雅綿羊牧場（Pattaya Sheep Farm）的新園區，牧場老闆希望透過這些夢幻的糖果布置發放正能量。有巨大版的糖果樹、雪糕、薑餅屋、蛋糕、冬甩、波板糖等等，五顏六色極為吸引。無論大人或小朋友到訪都必定心感興奮，因為周圍都適合打卡，巨型糖果樹更有長長的滑梯，玩完滑梯影夠相更可去雪糕店吃雪糕，有多達48款口味選擇，絕對是甜點愛好者的天堂。難怪成為當地人的親子遊熱點。門票成人THB99起（約HK$22）。