容祖兒睽違2年在港公開露面　揚言望下年「找數」開紅館騷

天后容祖兒（Joey）在尖沙咀出席名店重開活動，祖兒已經有兩年沒有在香港出席公開活動，故出席活動見到大家也相當感動。講到在內地節目《牧野家族》中祖兒媽媽遺憾她未找到好男人，她笑說：「我可以隨便搵個，但係唔啱，都冇乜行，唔係灰嘅，其實自己一個更開心。細佬好生性有埋小朋友，令到一家人都好開心，但係呢方面我就唔生性喇。」她又指媽媽將注意力集中在湊孫，故沒有催促拍拖。

講到參與《牧》因食豬糧引起很大回響她說：「其實節目係講回歸大自然，我嘅任務係要養一隻豬，要親手整一啲食物畀佢，正如其他人養寵物都會試味，嗰啲唔係豬餿，係我係用電飯煲整嘅，同麥皮差唔多，同埋我真係一直都好想養豬。」提議祖兒開農場，她笑言雖然很喜歡田園生活，但要開農場就相當複雜。

講到她將在紅館為「羅文20傳承•全城紀念演唱會」演出，她指既在紅館演出加上唱老師喜歡的歌《留給這世上我最愛的人》和《掌聲響起》，相信到時會相當感動。問到甚麼時候在紅館開演唱會？她說：「其實本來想今年，2019年仲同fans誇下海口希望3年內，但因為疫情開唔到，希望下年啦。」此外，笑問同場的「小鮮肉」魏浚笙（Jeffrey）可合她口味？她笑說：「見唔到佢，但係見過佢上鏡，靚仔點可以逃得過我法眼。佢小朋友嚟，你哋唔好咁啦。」