助性藥對懷孕有負面影響嗎？

Q：本人今年四十多歲，遲婚，本身在兩三年前已開始有點難勃問題，可能是太渴望生育而導致心理壓力，那話兒偏偏在排卵日子最不聽話，惟有暗中看醫生服用壯陽藥，竟能一擊即中，妻子已懷孕數月。能夠願望成真，本人當然開心，但同時又擔心壯陽藥會不會影響胎兒呢？

陳先生

A：助性藥俗稱壯陽藥，適用於克服勃起功能障礙（Erectile Disorder，簡稱ED）。服用一小顆，在特定時數內發揮助性之效，雖無長遠治療療效，仍足以讓男性大展雄風、享受性歡愉和重拾硬漢子的性自信。由於獲得男士青睞，促成助性藥在全球每秒售出數顆的驚人數字。

本來助性藥多數處方予五六十歲以上性功能衰退男士，此年齡群的使用者多數不準備生育，但由於ED有年輕化趨勢，一些育齡男性因受家庭、工作及生育等諸方面的壓力，易產生「排卵期ED」，即是與伴侶計劃受孕期間才出現ED，醫生多會處方助性藥以解決問題。

與此同時，不少用家難免心生疑問，究竟助性藥會對懷孕帶來負面影響嗎？英國一間大學在2008年發表醫學研究，指出助性藥或有機會損害男性生殖能力。研究發現雄鼠服用助性藥後，精子進入卵子成功受精成胚胎的機率，較沒用藥的雄鼠減少4成。研究者再收集志願者的人類精子，沾上藥物，發現精子變得較為活躍，但同時由於精子頂體結構受破壞而難以進入卵子。研究者擔心若有育齡長期依賴助性藥，甚至以它作為派對藥物，或影響生育能力而不自知。研究發表後，坊間議論紛紛，假若憑靠服藥去解決ED最終受孕中獎，受精的精子質量有受損害嗎？甚至影響到胎兒的身心發展嗎？由於往後缺乏進一步醫學研究，醫學界暫未有決定性結論。

明白到閣下將為人父，易生憂慮乃常見，宜放鬆心情，多陪伴妻子安胎，注重產前檢查，喜迎新生命來臨。

李偉儀