藤田梓　每個男人的前女友

寫真妹藤田梓有「每個男人的前女友」之稱。（互聯網）

「誰會珍惜，當你還擁有。」好多男仔就係唔識得珍惜女友四圍溝女，最後搞到對方離開自己，日後只能夠喺寂寞嘅晚上懷念與前女友相處嘅美好日子！但過去嘅都係由佢過去啦，我哋仲有一位「前女友」可以日睇夜睇，佢就係有「每個男人的前女友」之稱嘅寫真妹藤田梓喇！

嬌俏可愛

日本寫真界中有好多女優屬於小動物系，佢哋嘅特點係樣子天真可愛又溫馴，感覺正正就好似樂於接近人類又任摸唔嬲嘅小動物一樣咁討人喜愛，和地司、青山光呢兩位人氣寫真女優就係最佳人辦，而今日同大家見面嘅藤田梓亦係其中之一。

佢青春嘅面上散發住純真嬌俏嘅氣息，笑起嚟甜到漏之餘，仲會露出兩顆門牙，更加令人留下深刻又可愛嘅印象，亦因為咁被稱為「每個男人的前女友」。而佢跟其他小動物系女優唔同嘅係，身材高挑，雙腿修長，屁股夠圓夠翹，上圍更加有對又圓又挺嘅美巨乳，配合一身美白肌膚，令呢副胴體嘅吸睛指數爆晒燈！

全能藝人

佢喺2017年展開寫真女優生涯，而且對演藝事業顯得相當有野心，除咗積極拍寫真賣弄性感吸納人氣外，亦四圍登台發揮表演細胞，先加入女子組合「Opening Sisters」成為其中一員，到上年年中就成為「sherbetNEO」嘅後補生，同年8月更獲升升為正式成員，為組合中嘅紅色代表。除咗做藝能偶像，佢仲努力向演員路線進發，上年參演完電影《你相信聖誕老人多久了？》之後，今年更為恐怖電影《物靈》擔任女主角，正式成為一位全能藝人。不過，藤田梓都冇話唔記得寫真女優呢個身份，最近炮製番隻寫真DVD，等大家可以欣賞到佢喺寫真演出中嘅魅力。

藤田梓近期參與唔少攝影活動，而佢亦會將當中嘅花絮照片及性感寫真照上載到社交網畀大家睇，想一飽眼福的話，就要多啲Click入去睇睇喇！

Profile

出生日期：6月12日

身高：5呎4吋

三圍：35D-23-35