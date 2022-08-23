美國有唔少電單車迷，佢哋好享受喺路上飛馳嘅奔放自由，而喺美國四仔界亦有唔少以電單車為主題作品，當中嘅脫星唔單止鍾意騎電車，更喜歡真空上陣，帶畀觀眾自由奔放、無拘無束嘅感覺。

慾望酒吧

如果鍾意睇飛車黨題材嘅四仔，呢套由Digital Playground炮製嘅《Welcome To Grind Bar》相信可以滿足到你，由Brett Brando執導，搵嚟Lena Paul、Abigail Mac、Monique Alexander等巨乳脫星演出，而片廠為咗搵合適嘅拍攝場地，足足花咗半年時間，足見製作相當認真同用心。故事發生喺一間偏遠嘅酒吧，當中嘅老闆同侍應清一色都係女人，表面上係成人娛樂集中地，但暗地裏其實係區內最惡嘅全女班飛車黨聚腳之地，隨住黨員先後搭上唔同嘅男士後，老闆娘覺得事情非表面咁簡單，為咗搵出幕後黑手，佢決定出動並以肉體查出真相。

肉體懲罰

飛車黨、末世加情慾嘅元素，咪以為荷里活電影至有，呢套同樣係由Digital Playground製作嘅《Sisters of Anarchy》，一樣可以拍出超強情慾電影感！由人氣脫星Bonnie Rotten自編自導自演，更落足重本，事關唔單止搵嚟Ava Addams、Jessa Rhodes、Dana DeArmond等一線脫星演出，更出動多部美式巡航電單車，令場面更加震撼兼有型。故事發生喺末世嘅美國，作為最大嘅女性飛車黨，佢哋唔係胡作非為，而係專對付壞男人，捉佢哋返大本型用肉體懲罰對方。不過面對各方勢力嘅脅迫，呢班女飛車黨又能否喺末世下生存呢？值得一提，脫星嘅車技及床技，同樣令人嘆為觀止。

碟評

電單車奔放又自由嘅形象，落嚟四仔片廠手中，原來可以拍出電影味道，好似今日介紹嘅兩部作品《Welcome To Grind Bar》及《Sisters of Anarchy》咁，都係既有劇情又有情慾，要知道四仔廠Digital Playground一向擅長製作劇情類四仔，而且落足本錢，情慾場面更係拍得相當精彩，故此呢兩套作品均值得四仔迷一睇再睇。