【是日通勝】

農曆七月廿七

壬寅年 戊申月 己酉日

吉時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：出行、理髮、安葬

忌：栽種、取魚、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：13、14、32、46

幸運顏色：藍、灰

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：做人忌自私，顧及別人感受才可帶來好運氣。

金牛座：運勢平穩，穿青色衫最有利，可提升人緣運。

雙子座：事業運處於低谷，遇到問題要懂得向人求助。

巨蟹座：謹記善有善報，多向有需要的人伸出援手吧！

獅子座：投資難免有風險，驚驚青青易令你錯失機遇。

處女座：幸運指數排第一，可望從工作中獲得成功感。

天秤座：健康存隱憂，收身要循正途，不可胡亂節食。

天蠍座：心態樂觀易獲幸運之神眷顧，人緣也會變好。

人馬座：工作效率欠佳，須小心處理文書，以免出錯。

山羊座：一山還有一山高，逞強好勝的性格易惹麻煩。

水瓶座：身心狀態佳，保持心境平和可度過美好一天。

雙魚座：事業發展如魚得水，宜再接再厲，成功在望。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）雞 財運差

鼠：瑣事纏身，心情煩躁，不宜作重大決定。

牛：求知欲強，跟長輩進行交流，獲益良多。

虎：耽誤工作的事不要做，免得吃力不討好。

兔：是日沖煞，謀事缺乏耐性，易徒勞無功。

龍：好運降運，工作上有好主意，備受讚賞。

蛇：腦筋轉數快，無論做甚麼事都得心應手。

馬：貴人運極好，事業不乏機遇，好好把握。

羊：做事盡責，有條不紊，一切盡在掌握中。

猴：頭腦清醒，時間管理得宜，工作表現佳。

雞：財運差勁，投資理財要小心，以防受騙。

狗：工作上遇到不少阻力，容易被人潑冷水。

豬：自信心強，宜趕快解決眼前的棘手問題。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

髮型顏色有玄機

頭髮的長短及顏色，對個人運勢有提升作用，適當的配搭對運勢百利而無一害。相學上，眼睛代表五行的「火」，眼睛大的人，火旺；眼睛小的人，則火弱，而頭髮是「木」的象徵，木能生火，因此頭髮長短應配合眼睛的大小。

‧適合長髮的人

1.眼睛細小：眼睛小命格屬於火弱，最好留長頭髮，增加火的元素，以平衡命格。

2.秋季出生：農曆七月至九月出生的人，命格中的木較弱，留長頭髮可補木的元素。

‧適合短髮的人

1.眼睛圓大：眼大象徵火旺，留長頭髮反而加強了火，有可能造成「火上加油」，剪短髮反有利平衡命格。

2.春季出生：農曆一月至三月出生的人，五行木旺，不用特別留長頭髮來加強木，一頭清爽短髮更為適合。

至於染髮的顏色，也可因應個人命格來選擇，有些較極端的顏色，也可因應潮流選擇挑染的方法。

‧春季出生（農曆一月至三月）五行需要：金、土

適合染髮顏色：首選金、銀、白；次選黃、啡、杏

‧夏季出生（農曆四月至六月）五行需要：水、金

適合染髮顏色：首選藍、灰、紫；次選金、銀、白

‧秋季出生（農曆七月至九月）五行需要：木、火

適合染髮顏色：首選綠、青；次選紅、粉紅、橘

‧冬季出生（農曆十月至十二月）五行需要：火、木

適合染髮顏色：首選紅、粉紅、橘；次選綠、青