陳家樂升呢男一吸金築愛巢　連詩雅旺夫等做少奶奶

準人夫陳家樂明年迎娶「長腿女神」連詩雅（Shiga）入門，Shiga腳頭好旺夫，兩人相戀以來，家樂片約不斷！目前身在內地拍戲的家樂，獲無綫邀約為新劇首次擔正男一，拚命搵銀的他希望可以置豪宅，讓Shiga名正言順做少奶奶。

男神陳家樂今年6月向Shiga求婚成功，計劃明年舉行婚禮，婚前家樂搏命搵老婆本！2018年他憑無綫劇集《逆緣》飾演的凍齡爺爺人氣升，之後有參演《廉政行動2019》及《把關者們》，不過都是「男二」，據知他將為無綫新劇首次孭飛做男主角，由賞識他的伯樂王心慰（Amy）負責監製，皆因令他成功入屋的《逆緣》同是Amy作品。據指新劇《異空感應》（暫名）版權購自台灣，將於10月初開拍。

大玩浪漫驚情

Amy大讚家樂夠正氣，透露新劇是驚情的浪漫故事，家樂會飾演犯罪心理學家，女主角則是刑警，而兩人身處不同空間，交織出一段浪漫關係，她說：「我同家樂傾呢個故事時，佢都好鍾意異空題材。」至於劇集其他角色人選則暫未落實。

家樂近年事業起飛，天生旺夫的Shiga功不可沒，他們相戀後，家樂即成為影壇搶手貨，過去兩年有份演出的電影已有10部上映，而他今年亦拍了不少劇，包括與Shiga一齊演出的內地劇《獅子山下的故事》，又客串張學友與謝霆鋒主演的電影《海關戰線》，早前更獲英皇安排與黃宗澤、張繼聰主演電影《紮職3》，《紮》一煞科，他就到內地接拍網絡電影，之後返港就為無綫新劇開工。

為了明年大排筵席搞婚禮，家樂接Job不停手，有指他最想置業作為新婚愛巢。其實早年他曾與家人睇中何文田一個5,000多萬的豪宅，不過因交樓日期一再延遲，最終他選擇終止交易。近年他亦不時留意新樓盤，希望瞄準再度出擊，尤其是決定成家立室，希望與Shiga置一個安樂窩，讓她婚後選擇做少奶奶，同時為將來生小朋友做好準備，而孝順的他亦希望安頓好家人，最理想當然是能力所及，買夠兩間屋，所以揚言要為事業瞓身拚搏！

Shiga視人夫陳豪為幻想對象

Shiga成為「準樂嫂」後，未知是否忙籌備婚禮而減少工作，近日只忙品牌活動及偕楊詩敏（蝦頭）主持網台節目《絲打圍爐之絲打圍佬》。而在最新一集中，已為準人妻的她竟然對有「男人天花板」之稱的陳豪相當嗒糖，七情上面地說：「佢係我嘅男神，我今日特別緊張，頭先佢入嚟（錄影廠）嘅時候，我企喺門邊度，好似小Fans咁迎接佢，我個心狂跳囉！」其後蝦頭未講完之前曾跟陳豪拍劇的事時，Shiga又大呻：「我冇同佢拍劇呀，之後好想同佢一齊拍劇，希望今日之後有啦！」

Shiga直認視陳豪為「FF（幻想）」對象，最愛對方沒有鬚的造型，除外形夠吸引外，還有他身上的正氣，不過為免陳豪的太太陳茵媺（Aimee）呷醋，她澄清：「如果Aimee睇緊，唔好誤會，我係欣賞佢嗰種感覺。」期間她和蝦頭偕陳豪演趣劇，陳豪非常有紳士風度，代Shiga接受辣食物的懲罰，令她露出心心眼。