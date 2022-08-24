出道7年　河允景愛演戲終於憑《禹英禑》彈起

韓國ENA人氣劇集《非常律師禹英禑》於上周播畢，除了女主角朴恩斌與男主角姜泰伍人氣急升之外，飾演「春日陽光」崔秀妍的女星河允景亦成功上位，其實她已經出道逾7年，今次終於憑《非》劇受到注目。

她於高中2年級時開始對演戲有興趣，當時父母反對她做演員，認為只要讓她捱苦，她便會放棄演戲，所以要她去離家很遠的學院補習，但她不但沒有放棄，更拿到很好的成績，父母便決定支持她尋夢，她於2015年以話劇演員身份正式出道，並於同年參演電影《社交恐懼症》，之後演過多部短篇獨立電影。

她先後於2020年及2021年在人氣韓劇《機智醫生生活》及《機智醫生生活2》飾演許善彬一角，令觀眾留下深刻印象，而今次她就於《非》劇中扮演朴恩斌的同事兼好友崔秀妍，守護和保護患有自閉症的朴恩斌，憑像「春日陽光」一樣溫暖的形象獲得觀眾喜愛。

她最近接受雜誌訪問，分享自己在學生時期愛上演戲的經過：「我在晚上因為怕吵醒家人，所以只開了一盞小燈，自己偷偷練習，因為我要去到好的學校，父母才會支持我。」她指當年是看了《獅子王》的音樂劇，覺得在台上運用身體動作和唱歌的演員好帥氣，她也希望知道能站在台上是甚麼感覺。

問到今後想挑戰拍甚麼作品，她說：「我想挑戰特別類型的作品，我演過好多日常生活的戲份，但驚悚、動作和時代劇這樣的作品還沒拍過呢。」她又指希望能成為令人留下餘溫的演員：「即使不是給人很強烈印象的人，但我想成為回想起來會有微微餘溫的人，而我現在就是認同自己的不足、很努力的人。」