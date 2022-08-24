阮兆祥的Talk︱梅小惠同祥仔撻唔着　家姐梅小青：真係冇理由！

勇於創新的繽FUN星網又有新搞作，將有首個線上收費棟篤笑Show，邀得「笑匠」阮兆祥打頭陣，一連兩個星期三舉行兩場《何濟公止痛退熱散特約:阮兆祥的Talk》，首場騷將於今日（24日）中午12時正式上架，圈中人緣甚佳的他，更廣邀一眾好友出席。與祥仔合作無間的著名監製梅小青及丈夫劉家豪，則細說妹妹梅小惠與祥仔情比金堅，但對二人撻極都撻唔着愛火，真係摸不著頭腦！

為無綫打造不少經典劇集的劉家豪與梅小青，跟祥仔先後多次合作，前者難忘當年《溏心風暴》臨近開拍日子，主演之一的黎耀祥身體不適入院，祥仔不介意執二攤，聽完故事內容後即答允演出，並隨即開工，大讚祥仔轉數快，於角色內經常玩食字，即使搞Gag也很到位，後來他更憑角色奪得「最佳男配角」；梅小青則指祥仔於《公主嫁到》的喊戲很有感染力，但當參與綜藝節目時，卻又能為觀眾帶來歡樂，甚痛錫妹妹小惠的她，對祥仔的細心非常讚賞：「有一次佢哋拍劇，原來當時係小惠最唔開心嘅時間，但我做家姐嘅都唔知，祥仔係一路陪住小惠，開解同扶持佢，真係好多謝佢。（有冇諗過佢會做妹夫？）我都希望，曾經覺得冇理由唔係，但小惠就話唔係，不過佢哋一齊好嘈，係最佳拍檔，人生有咁好知己係一大美事，起初唔係幾想小惠做呢行，但見佢識咗好多好朋友都放心。」劉家豪亦表示：「以為佢哋一齊會成為『蜜友』，點知係閨蜜。」

而羅敏莊（Mimi)則帶同祥仔契女陳禛捧場，滿口英文的陳禛，對於契爺於騷內大騷港式英文，也忍不住取笑：「啲英文我明，但it doesn't make sense，不過我可以教佢，頭先係唔可以衝出去話佢知唔啱。」面對囡囡可愛評價，Mimi哭笑不得，笑指平時與祥仔飯聚講不停，如同開騷一樣，更說：「最驚係當年生咗陳禛，傷口都未埋，但佢嚟醫院探我已經講笑話，幾驚個傷口會爆。」

Mimi坦言老公陳國邦與祥仔更老友，當年2人拍拖也要經過祥仔過目，雙方還做過鄰居，住樓上樓下，關係與家屬沒分別。至於音樂人伍仲衡就表示與祥仔於兩年多前，於黎瑞恩介紹下認識，早前舉行音樂會也有邀請對方做嘉賓，由於二人均喜歡8、90年代廣東歌，故一拍即合，更指最欣賞祥仔轉數快：「佢係會大家笑到彈唔到歌，真係笑到肚痛。」