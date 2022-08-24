G.E.M.向歐陽娜娜訴心聲　談及離別傷感哽咽

歌手鄧紫棋(G.E.M.)的新歌《不想回家》，這是她的新專輯《啟示錄》第5首新歌，G.E.M.亦有自己在社交網留言，表示「如期相見」。MV中，她更邀請了好友歐陽娜娜參與拍攝，二人更同框合影，親密擁抱，姊妹情深！歐陽娜娜頭上色彩斑斕的髮夾超有特色，而G.E.M.五官精致，紮着麻花辮，魅力十足。

而這首歌有故事連結，講述女子秋與前男友吵架出了車禍而要坐輪椅，亦因男友的離逝、身心受到傷害，一直都鬱鬱不歡，故她創建了角色Gloria，於樂土跟姊妹「露露」得到片刻快樂，所以不想醒來，不想回家。而當中的秋就是G.E.M.，「露露」則由歐陽娜娜飾演，MV的煽情劇情令網民指甚有代入感呢。日前，G.E.M.在直播中分享演唱新歌《你不是第一個離開的人》的心情，談到歌曲是關於自己的人生體驗，表示：「太多人在我生命中出現又離開。」透露自己對「離別」特別有感覺，期間一度哽咽。

而G.E.M.的好友、身在內地拍電影中的王君馨亦有於G.E.M.的社交平台留言:「今年和你距離很近，但因為拍戲又不能和你一慶祝，遲啲補返！祝啟示錄大碟大賣和繼續祝福到更多的人，還有祝你永遠幸福快樂、日日開心健康。」