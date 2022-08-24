羅孝勇黎澤恩合作拍劇　既演戲又夾Band過足癮

剛剛重返校園的藝人羅孝勇跟黎澤恩（Ronny）在劇集《白色強人II》中合作，二人分別扮演當紅樂隊的主音及結他手，劇情樂隊獲邀到醫院表演，但主音羅孝勇不適，要取消演出，最終他們選擇在病房裏即席表演《Can You See》一曲，來答謝醫護人員及為病人們打氣。

《Can You See》本來是歌手譚嘉儀的名作，為配合今次劇情，劇組特地找羅孝勇及Ronny錄製新版本，他們都好喜歡這個新版本，早前更自資為歌曲拍攝音樂影片留念，並形容拍攝該影片是一種「男人的浪漫」。

現身處澳洲修讀脊醫課程的羅孝勇說：「多謝劇組畀我機會又演又唱，一次過滿足晒兩個願望，今次我係演回自己，因為現實中我都係樂隊Harbor Homme嘅主音。」他指劇情需要當時他赤膊上身，躺在床上給醫生們進行急救，幸好當時他同期在拍攝另一部劇集《拳王》，頻頻操練胸肌，所以不用擔心在鏡頭前「無睇頭」。

出發往澳洲進修前，他的樂隊有個演出，他說：「我一直好嚮往同自己對樂隊喺台上夾band，可惜疫情下我哋好耐冇公開表演，再加上自己又要到澳洲讀書，真係唔知幾時先有機會再一齊上台玩音樂，能夠出發前玩一次，算係完成咗小心願，我可以專心到澳洲讀書。」

Ronny指《白》是他拍攝第一部無綫劇，而《Can You See》亦是他自Mr.樂隊後第一次錄製的歌曲，他說：「我同羅孝勇一樣喺劇度都係演回自己，扮結他手，可以喺鏡頭前玩音樂，真係可遇不可求！」他們炮製的新版本，雖然只用一支木結他伴奏，但他覺得同樣浪漫悅耳，他說：「由男聲來演繹聽得幾舒服，當然希望譚嘉儀對我哋兩個男人嘅『浪漫心血結晶 』都滿意啦！嗰日我哋拍完音樂影片後突然『技癢』，唔捨得離開現場，就攞起結他繼續jam歌，真係好爽！第一次同佢他合作拍劇同夾歌感覺良好，希望佢快啲畢業回來再玩過！」