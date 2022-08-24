Mira Place Gimme LiVe音樂節10周年　全港首個音樂×藝術NFT

【特約報道】仲夏熱情高漲，本地音樂盛事Mira Place《Gimme LiVe》音樂節熱烈開鑼。今年《Gimme LiVe》踏入10周年，首次融合音樂與藝術，以「五音十色」為主題於8月份重磅回歸，更邀請了泳兒、吳浩康、劉威煌、J.Arie、Zpecial及洪助昇等一眾歌手為活動揭幕，以5種多元化的音樂體驗為生活注入無限活力，帶給大家多重感官盛宴，讓大家在假日享受到音樂與藝術的滿滿正能量！

打造多元化音樂世界 發放音樂正能量

多位人氣歌手、樂隊及本地 Buskers齊聚一堂，為大家帶來「Chill Pop Rock」、「All That Jazz」、「New Voice」、「Canto Pop」及「Acoustic」5種多元化的音樂體驗。活動邀請了多位人氣歌手在8月的每個星期六帶來不同類型的音樂演出，而在每個星期五更有一眾本地Buskers與大家放鬆心情，為即將狂歡玩樂的周末揭開序幕。

過去的星期五和六都有精彩的音樂表演，最後一星期演出包括8月26日的Busking Nights，以及8月27日出場的衛蘭、林奕匡、鄭融、連詩雅、黃妍和炎明熹等帶來的「Canto Pop」音樂體驗，Fans們記得萬勿錯過支持偶像的機會！音樂表演更會透過Mira Place網頁全程進行網上直播，大家無論身處何地都可一同感受音樂的熱情。

全港首個音樂×藝術NFT 打造看得見的音樂

今年適逢音樂節10周年，首次結合音樂與數碼藝術，更特別聯同Pop Art藝術家DAIV陳偉豪、數碼藝術團MetaArtz創作「Colour My LiVe」主題的數碼藝術畫展。一系列的Music x Art藝術作品以胡琳、林奕匡、鄭融、連詩雅、Gin Lee、AGA、J.Arie及Hanjin等歌手的歌聲和意境而創作，獨特且極具意義，讓大家能透過不同角度欣賞音樂藝術。藝術作品由即日起至8月27日期間於Mira Place中庭展出，讓大家大飽眼福！部分作品更會於8月25日推出全港首個音樂x藝術NFT作慈善義賣，所有收益將全數捐贈「音樂兒童基金會」，幫助基層兒童追逐音樂夢想。