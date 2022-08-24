獎門人︱蘭茜「頂更」領軍　錢嘉樂唔敢放水畀湯盈盈

無綫綜藝節目《開心無敵獎門人》昨晚（23日）進行錄影，藝人文頌嫻、湯盈盈、周家蔚鍾麗淇、方力申、吳家樂及鄭俊弘等齊齊現身互相大鬥法，誓要爭奪豐富獎品。節目系列向來由無綫總經理曾志偉以「獎門人」身份領軍，但他因日前不幸確診新冠肺炎，昨晚被迫缺席，改由被一眾「獎老」笑稱為「一次性用完即棄獎門人」的藝人蘭茜（簡詠嫻）代為領軍。「獎老」之一的錢嘉樂受訪時表示有慰問志偉，他説：「佢應該冇乜事嘅，仲留咗『加油』兩個字畀我哋。」嘉樂表示他記憶中廿多年來今次是志偉首次缺席，正商討或會補拍一些片段加入節目中，又指志偉對新一輯獎門人十分上心：「今次開番獎門人，我哋每次錄完都會開會，開到凌晨4點，今日臨出門前都有開電話會議，佢都好緊張，仲問『度好Opening未呀？』（有冇乜特別交帶？）叫我哋輕鬆啲做。」他表示志偉帶領了廿多年，節目早就有他的精髓，叫大家放心。而今集太太湯盈盈與好姊妹擔任嘉賓，被問到會否乘機放水？嘉樂笑稱不會，還即扮演志偉聲線説：「最多嗌打和啦！」

至於以往為獎門人常客的文頌嫻及周家蔚就聯同幾位好姊妹以「七姊妹」隊出戰，文頌嫻説：「其實我哋由未嫁就已經上嚟，依家嫁咗生埋，成10年啦，今次我哋好重本，服裝、化妝全部都係自費，我哋好重視今次25周年獎門人。」眾人身上也穿上人有志偉肖像的隊服，唯獨湯盈盈身上印的是錢嘉樂，更被一眾隊友笑稱為叛徒。問到眾人已為人母，玩遊戲時會否比以往斯文？周家蔚説：「其實今日啲遊戲都幾斯文嘅，不過好似要濕身，所以都唔敢着白Tee，費事唔小心露咗啲嘢。」她們指本來七姊妹除佘詩曼及姚樂怡外，還缺少因腳傷舊患復發的鍾麗淇，但當志偉得知情況後便親自邀請她出席，姊妹們表示遊戲時若遇上劇烈動作，會替她上陣，相當齊心，但文頌嫻亦爆了一句：「我哋唔會為咗玩遊戲而決裂，但會為咗分獎品而有啲爭拗，哈哈！」周家蔚即笑稱：「話晒依家都係師奶一名。」