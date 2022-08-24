東華三院賣旗日 前衞紙旗蘊藏劇情有彩蛋
2022年08月24日 10:00
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東華三院主席馬清揚（左四）、行政總監蘇祐安（右四）、插畫師Vivian Ho（左三）、一班年輕長者和「越齡」中心代表齊齊為賣旗日出力宣傳。
【特約報道】本地慈善機構除獲有心人捐款，亦經常舉辦不同活動籌募善款，創立逾150年的東華三院將於8月31日舉行一年一度賣旗日，因應近年積極推動品牌年輕化，就連紙旗也改頭換面請來本地年輕插畫師負責，是次更以「明日東華」作主題，藉此吸引年輕一輩行善助人， 而賣旗日所籌得善款亦會全數用於社會福利和教育服務，令買旗更添趣味及意義。
星球造型 展望未來
作為本港歷史最悠久的慈善機構，東華三院主席馬清揚指他們一直以服務市民為本、與時並進，近年積極讓年輕一代認識該院的品牌和服務，故由8 年前開始， 因應主題邀請本地年輕插畫師為紙旗換新裝，加入有趣創新元素和色彩斑斕插畫來介紹服務。今年邀請插畫師Vivian Ho 以「明日東華」作主題，設計出4 款獨特的「東華星球」圓形紙旗。馬主席認為設計帶出一種展望未來、前衞及現代化的感覺， 並代表東華服務的無限可能及延續性：「每款紙旗各代表一個星球，分別是醫療星、教育星、社會服務星和公共服務星。」插畫師Vivian 補充，旗內兩位小朋友和智能寵物會穿梭不同星球，大家會看到太空、流星、穿梭機、浮島城市和變得科幻的廟宇等圖案。而紙旗男女主角更是2022/23 年度宣傳短片「東華為善 世紀不變」的主角，加強了宣傳的連貫性。為了吸引年輕人注意，馬主席指他們會在社交平台推出和賣旗冷知識相關的有獎問答遊戲和投票活動（https://bit.ly/3JYdkAG），有機會贏得時尚限量版獎品。
支援年輕長者 發揮個人潛能
問馬主席最喜歡哪一款紙旗， 他笑言各有特色，適逢訪問當日身處年輕長者服務機構「越齡」，他便邊指着社會服務星紙旗上長者玩音樂的圖案，邊介紹東華三院近年積極推動年輕長者服務：「越齡是我們首間年輕長者的服務中心，代表跨越年齡界限，活出豐盛退休生活。中心支援全港50 歲或以上、身體機能良好的年輕長者，讓他們挑戰自我和擴闊社交圈子，另一方面亦希望發掘年輕長者潛能，故提供義工專業培訓。」其中修讀「咖啡五味人生友幫手培訓」的李永生和蘇圻霞，兩人閒餘都愛飲咖啡，從課程學到咖啡豆和沖泡知識，蘇小姐更通過咖啡師考試，現時會到不同地區， 教人沖咖啡和分享自己人生經驗。中心另有與時並進的「銀齡KOL 友幫手培訓」課程，讓大家可一嘗當網絡紅人滋味，其中黃偉明和勞少延兩位學員便體驗到幕前幕後工作，了解到拍攝時的分工和團體合作，發揮個人潛能。馬主席指年輕長者經培訓後，可以成為社會另一生力軍，服務社區的弱勢社群和有需要長者，別具意義。
東華三院Instagram：https://www.instagram.com/tungwahgroup/