東華三院賣旗日　前衞紙旗蘊藏劇情有彩蛋

【特約報道】本地慈善機構除獲有心人捐款，亦經常舉辦不同活動籌募善款，創立逾150年的東華三院將於8月31日舉行一年一度賣旗日，因應近年積極推動品牌年輕化，就連紙旗也改頭換面請來本地年輕插畫師負責，是次更以「明日東華」作主題，藉此吸引年輕一輩行善助人， 而賣旗日所籌得善款亦會全數用於社會福利和教育服務，令買旗更添趣味及意義。

星球造型 展望未來

支援年輕長者 發揮個人潛能

問馬主席最喜歡哪一款紙旗， 他笑言各有特色，適逢訪問當日身處年輕長者服務機構「越齡」，他便邊指着社會服務星紙旗上長者玩音樂的圖案，邊介紹東華三院近年積極推動年輕長者服務：「越齡是我們首間年輕長者的服務中心，代表跨越年齡界限，活出豐盛退休生活。中心支援全港50 歲或以上、身體機能良好的年輕長者，讓他們挑戰自我和擴闊社交圈子，另一方面亦希望發掘年輕長者潛能，故提供義工專業培訓。」其中修讀「咖啡五味人生友幫手培訓」的李永生和蘇圻霞，兩人閒餘都愛飲咖啡，從課程學到咖啡豆和沖泡知識，蘇小姐更通過咖啡師考試，現時會到不同地區， 教人沖咖啡和分享自己人生經驗。中心另有與時並進的「銀齡KOL 友幫手培訓」課程，讓大家可一嘗當網絡紅人滋味，其中黃偉明和勞少延兩位學員便體驗到幕前幕後工作，了解到拍攝時的分工和團體合作，發揮個人潛能。馬主席指年輕長者經培訓後，可以成為社會另一生力軍，服務社區的弱勢社群和有需要長者，別具意義。