《半澤》大奸角香川照之被爆剝Bra胸襲舞小姐

]日本男星香川照之，出名演技精湛，更憑日劇《半澤直樹》扮演大反派「大和田」暴紅。向來形象健康的他，卻爆出鹹豬手醜聞，3年前於東京銀座的夜總會內當眾胸襲強吻陪酒小姐，受害人事後更留下陰影，患上創傷後遺症。

事發於2019年7月深夜，香川到訪銀座一間夜總會，於獨立房內消遣的他，期間突然對坐在他旁邊的陪酒小姐伸出鹹豬手，伸手入女方衣服內，強行脫去對方胸圍，並將胸圍傳內同場的3名客人，眾人輪流聞着女方內衣，行為極之猥褻。之後，香川更強吻及直接搓摸女方胸部。

據同場的其他陪酒小姐透露，香川最初到店時並未喝醉，還開心搞氣氛。但他漸漸神色古怪，之後更變本加厲對陪酒小姐作出性騷擾行為。受害陪酒小姐曾於翌年5月告上法庭索償，去年撤銷控告，但有關起訴內容於今日(24日)當地雜誌曝光。

56歲的香川照之，出生於演藝世家，其父是著名歌舞伎演員第二代市川猿翁，其母是前寶塚女星濱木綿子。他於1995年前空姐結婚，育有一子一女。對於香川的非禮醜聞，其所屬事務所於雜誌截稿前未有回應。香川現正參演熱播中的日劇《六本木Class》，扮演男主角竹內涼真的死敵。