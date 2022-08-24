屋企曾火燭︱容祖兒恨搵另一半：一個人不完整

天后容祖兒近期於內地綜藝節目《牧野家族》內食豬糧成為佳話，節目中佢同內地女星王子文合作，傾談間祖兒就提到下一世諗住做男人，因為佢想為家庭付出更多：「我想試試看做男生，做一個有責任感的，能夠照顧家庭的。我想為我家庭多付出一點。」王子文就好奇問：「甚麼事男生才能實現，女生做不了？」祖兒先解釋原來屋企曾經試過火燭！

祖兒形容當時佢自己瞓到一半，竟然突然火燭：「我記得有一年我家裏着火了，那時候的我是第一次拍電視劇，回家已經很累了，我倒頭就睡。我記得是早上的時候，就聽到砰的一聲，當我張開眼睛的時候，我看到我眼前是火，燒東西的，着火了！然後我就立刻把自己被子弄濕，想蓋着它，但是我的被子就是不夠濕，然後那個火就順着那個被子就變成了一條火龍了，整個房間我覺得沒救了。我就立刻叫我媽媽醒來，然後我的弟弟我也要叫他走，我記得他鞋都沒有穿，我們就逃出來了，然後最後我的家裏，我就從遠看，它真沒了。」

佢就談及自己單親家庭長大，有時甚至將自己變成「父親」角色：「那時候我就只打了給我的經紀人說『着火了！』我就掛線了，她在台灣跟謝霆鋒跑宣傳，她立刻坐飛機回來，但是我已經在醫院了，然後見到我的時候，她嚇了一跳，原來我整個臉都是黑的。但是我不知道，沒有顧得上。那一刻我在想，如果有一個男人在我的家裏，他就可以很冷靜地幫助我們解決這個問題。」

王子文即刻反駁：「不見得！你為甚麼覺得男人就會冷靜？他萬一跟你一樣慌呢？也不是沒有這個可能的。」祖兒表示認同：「當然啦，但是我渴望。」王子文續指道：「我明白，你覺得會有人去幫助你，有一個結實的肩膀可以讓你去依靠他。你會渴望你身邊有一個男朋友嗎？就是有人照顧你嗎？」祖兒坦言：「有一個人吧，就是多一個人可以商量。我的能力只能夠在舞台上面，因為我這20年都在舞台上面，我能夠懂得怎麼應變，但是我在生活上面，我真的需要一個人去一起合作，一個人還是會有點不完整吧，希望吧。」