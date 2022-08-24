大地色回歸！秋意湧上腳！　　

色彩靈感可以讓穿搭的風格統一，讓人整體看起來更舒適。最受歡迎的大地色系是來自大地的顏色，例如土黃、卡其、焦糖色等，顏色不會過分明艷，讓人觀感上覺得溫柔沉穩。隨着愈來愈接近秋季，大家可穿上大地色系的波鞋搭配同色系穿搭，為自己營造季節感，讓自己過渡到氣候宜人的秋季。今次法國軍靴品牌PALLADIUM以及運動品牌Puma，就以沉穩的大地色系設計了各自的經典鞋款，讓大家從軍裝到休閒搭配，都可迎接秋日風格。

型格軍靴

法國軍靴品牌PALLADIUM今次推出的PAMPA SHADE 75系列重塑了品牌的經典軍靴設計。鞋面使用有機棉帆布，搭配抗撕裂布料，更耐磨透氣，並採用具緩震功效的PARADROP鞋墊，為雙足提供更高舒適感。鞋款以法國外籍兵團探索足迹的地景配色作為靈感，特別加入拼色設計，除了大地色系PERU ARCHIVE、BONE BROWN之外，還有軍綠色OLIVE NIGHT以供選擇。左右鞋踭織帶分別印上「7」和「5」兩個數字，充分彰顯了75周年的限定身份，極具休閒風之餘，更讓你輕鬆塑造出型格的初秋軍裝穿搭。

防水舒適

日本時裝品牌Nanamica與運動品牌Puma首次合作，重塑經典鞋款PUMA Suede VTG，並帶來Vintage Khaki復古卡其以及Parisian Night午夜藍兩個新配色。新鞋面以單色做為鞋面的主色調，包括鞋帶也是顏色一致。特別之處在於鞋面以秋冬感的麖皮物料製成，另加入GORE-TEX可以同時有防水透氣功能，鞋側縫了一個黑色的GORE-TEX標籤。鞋墊、鞋舌和鞋踭都有Logo印花，讓人一眼就能識別出來。