【簡潔生活學】因捨而得

有捨才有得，很多收納個案都是因為「不捨」而把不必要的物品留下，但其實只要肯捨去，有時反換來一些得着。

曾經有一位單親媽媽，她丈夫過世後，便要獨力照顧三位女兒，家中堆積很多雜物，當中保留頗多的，竟是兩位姐姐的書本、習作，也有不少衣服、文具和玩具，跟兩位姐姐細談下，原來並不是她們不願棄掉，而是媽媽想要保留。

為甚麼呢？原來爸爸生前為這個家努力工作，希望給她們有個安樂窩，但辛辛苦苦供完樓，一家人能相聚的時光太短暫。媽媽知道每分每毫都賺來不易，而當丈夫離世後，生活費更加需要開源節流，所以便想大女及二女兒的用品，包括書本及衣服等全都留下來，希望姐姐用完的可以留給妹妹，不想浪費。

媽媽的想法，我當然明白，可是她沒有想過，課本內容幾乎每年都會更新，就算家姐留下來的，妹妹也未必合用。另外，大女及二女已升上中學，跟讀幼稚園的妹妹，年紀相差7、8年，姐姐們的玩具，妹妹根本沒有興趣。

我先向兩位家姐解釋，媽媽如此慳儉，是因為爸爸走後她要撐起一頭家，缺乏安全感，所以對很多物件都會產生依戀或依賴，這一點要多點體諒。媽媽這個心結，需要家人多點關心和陪伴，可以嘗試跟媽媽一起整理收納，讓她明白不是每件東西都需要留下，而且可以教導媽媽將多出的物資捐贈給有需要的人，幫到人之餘，又可以騰出空間，因捨而得，除了是「空間」，也得到家人更親密互動的機會。

Profile：Kitty Wong

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