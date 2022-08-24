Eco Floating Hotel　轉出綠色未來

據美國氣候關注組織「Climate Central」的推算，若本世紀末全球平均氣溫上升攝氏3度，約50個城市將面臨海平面上升的威脅！為了應對土地有可能被海水淹沒的危機，不少國家積極推出減碳措施，也有愈來愈多建築設計師研究海上發展的可行性，正如Hayri Atak Architectural Design Studio推出的設計概念「Eco Floating Hotel」，不但建立於海上，還加入可持續發展的元素，落實善用資源、減少浪費的目標。

靈感來自漩渦

預計2025年於卡塔爾首都多哈（Doha）建成的「Eco Floating Hotel」，建築面積為35,000平方米，由多個浮動平台組成，設計靈感源自漩渦及海洋，從高處鳥瞰，其主要部分好像一塊浮於海上的巨型鐵餅，並會因應水流而旋轉。作為一家5星級酒店，「Eco Floating Hotel」的設施可謂應有盡有，「鐵餅」中央是面積700平方米的大堂，周邊有152間附設私人陽台的客房，景觀開揚，另有室內及室外游泳池、桑拿浴室、水療中心、健身房、迷你高爾夫球場等等。雖然酒店位於海上，但來賓可在任何時間通過碼頭出入，亦可乘搭船隻或直升機抵達酒店，交通極之方便。

善用天然資源

「Eco Floating Hotel」的另一賣點是日常運作採用最少的能源，並以「零浪費」為目的。首先，酒店中央每24小時旋轉一圈，除了可給整日留在房間的住客帶來不同景觀外，還能通過旋轉過程產生電能，而且酒店安裝了船舶常用的動力定位系統（Dynamic Positioning System），有助固定旋轉位置，不會出現偏離狀況。另一方面，酒店周邊設有55個Vawtau（vertical axis wind turbine and umbrella），利用海陸溫差引起的風流來生產能源，每個可獲得25kW的電能。水源方面，酒店頂蓋具備收集雨水的功能，以便處理成灰水或灌溉水；與此同時，酒店設有水源淨化系統，可把海水及廢水淨化，大大減少對環境造成的傷害。值得一提，這個設計項目還計劃把廚餘轉化為肥料，盡可能善用身邊的資源。